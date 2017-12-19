Сирия и Россия обсудили совместные проекты: об итогах визита Дмитрия Рогозина в Дамаск и Хмеймим

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о планах восстановления экономики Сирии после рабочего визита в Дамаск и Хмеймим, в ходе которого он встретился с президентом САР Башаром Асадом, председателем Совета министров САР Имадом Хамисом, заместителем председателя Совета министров САР и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

Дмитрий Рагозин считает, что восстановление экономики Сирии необходимо проводить как можно скорее, потому что впереди предстоит еще «большая и долгая работа». Причем, по словам вице-премьера, на сегодняшний момент сирийское руководство хотело бы работать «исключительно с Россией» в плане восстановления всех энергетических возможностей страны:

«Сегодня господин президент Башар Асад сказал о том, что нет у Сирии никакого желания работать с компаниями тех стран, которые предали Сирию в какой-то момент».

И хотя восстановительный процесс будет долгим, по мнению Дмитрия Рогозина, Сирия в этом плане не станет обузой для России:

«А станет наоборот серьезным применением нашего опыта, сил, средств, поставки товаров. Думаю, что это выгодно не только нашим сирийским друзьям, но и Российской Федерации, мы точно не проиграем в этом. Сирийцы, изголодавшиеся по миру, хлебу, по работе получат это с помощью РФ».

В числе потенциальных совместных проектов Дмитрий Рогозин назвал проекты, связанные с восстановлением нефтедобывающей промышленности, объектов инфраструктуры, железных дорог, порт и электроэнергетику. Вице премьер отметил, что российская и сирийская сторона сейчас обсуждает меры для обеспечения безопасности сотрудников и работников, которые будут набраны из числа сирийских граждан:

«На территории Сирии находится крупнейшее фосфатное месторождение. Это очень востребованный товар во многих странах. Это удобрения. Мы договорились с нашими сирийскими коллегами о том, что у нас формируется единый оператор, мы работаем по месторождению, по вывозу, по доставке этого обработанного фосфата уже в другие страны, которые ждут этот товар».

Также в рамках сирийско-российского сотрудничества планируется использование сирийских портов на средиземноморском побережье для доставки в Сирию и соседние с ней страны российской пшеницы:

«Сирийские порты являются уникальными портами для экспорта российской пшеницы не только в Сирию, а через Сирию в Ирак, в другие соседние страны. Нам это выгодно».

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что важность и перспективность вчерашней встречи подчеркивает их уровень:

«Потому что Рогозин встречался с Асадом — ни больше ни меньше. Вопрос не только в обсуждении фосфатов, потому что фосфаты — это, на самом деле, самый простой в данном случае вариант сотрудничества. Фактически, все готово, если согласовать формат безопасности для российских сотрудников и тех, кто будет в этом процессе занят из местных жителей. Это и обсуждалось, насколько я понимаю, на российской авиабазе Хмеймим с представителями военных».

Эксперт подчеркнул, что хотя процесс мирного восстановления будет длительным, участие Дмитрия Рогозина в подобных переговорах показывает, что сторонами проработано направление деятельности, есть определенное понимание, куда двигаться дальше:

«И это перспективный проект по экспорту российской пшеницы через порты в соседние с Сирией страны, учитывая, что Россия снова находится в этом году в лидерах по пшенице. Поэтому, конечно, сирийская инфраструктура после ее восстановления будет востребована. В целом, это обеспечение восстановления мирной жизни в Сирии показывает, что Россия поддерживает Сирию не только в военном формате, но и в мирном».

По мнению нашего собеседника, подобные договоренности, подобные варианты сотрудничества, безусловно, помогут восстановлению страны:

«Потому что не просматривается инициатив от других стран, так или иначе, участвовавших в конфликте. И, конечно, это все очень важно для построения мирного будущего. Пока еще и в политическом, и в военном направлениях есть сложности. Мы эти сложности все прекрасно знаем, но, тем не менее, мы видим, что в этих направлениях Россия участвует делом, а не только словом, как другие страны, входящие, например, в международную коалицию. Это и поставки товаров, причем в обе стороны, и что немало важно создание большого количества рабочих мест, поскольку в Сирии с этим существуют определенные структурные сложности. Это и работа на нефтедобывающих объектах, восстановление дорог, портов и энергетической инфраструктуры, которые были сильно разрушены во время конфликта».

Эксперт считает, что вопрос о выгоде России должен быть вторичным, поскольку эти проекты долгосрочны и, конечно, выгодны в перспективе: