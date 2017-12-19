В Белом доме сомневаются, что Трамп прочел всю Стратегию нацбезопасности США
Москва, 19 декабря. Член Совета нацбезопасности США при Белом доме Майкл Энтон сомневается, что американский президент Дональд Трамп прочел все 55 страниц представленной накануне Стратегии нацбезопасности, передает CNN.
Стратегия нацбезопасности США была разработана с учетом рекомендаций Дональда Трампа, в нее включены ключевые пункты, сказанные в ходе предвыборной кампании президента.
«Президент участвовал в разработке с самого начала, и для него был проведен брифинг по финальному варианту несколько недель назад. Я не могу сказать, что он прочел каждое слово и каждую строку», — прокомментировал Майкл Энтон.
Напомним, что администрация Трампа представила 18 декабря новую стратегию нацбезопасности США. Главными вызовами здесь обозначены амбиции России и Китая, а также действия Ирана и КНДР, вопросы безопасности на фоне борьбы с международным терроризмом.
По словам американского лидера, «Россия и Китай стремятся бросить вызов влиянию США, ценностям и богатству», но Вашингтон «попробует выстроить партнерство» с этими странами. Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не ищет углубления конфронтации с Вашингтоном, но готова ответить на недружественные шаги.