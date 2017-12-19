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Общество
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Россия
ВКС РФ в Липецке отработали дозаправку в воздухе
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    ВКС РФ в Липецке отработали дозаправку в воздухе

    12:49  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:50  19 Декабря 2017
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    ВКС РФ в Липецке отработали дозаправку в воздухе

    Липецк, 19 декабря. Оперативно-тактическая авиация в Липецкой области провела учения по дозаправке самолетов в воздухе.

    По данным департамента информации военного ведомства России пилоты истребителей Су-27 и Су-30СМ отработали один из самых сложных элементов летной подготовки по дозаправке в воздухе. Отмечается, что тренировки происходили в дневное и ночное время суток, элемент отрабатывался в одиночку и в составе пары.

    Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что дозаправка производилась на высоте до шести тысяч километров на скорости порядка 600 километров в час. Расстояние между истребителями и воздушными танкерами Ил-78 составляло около 20 метров. В ночное время суток при тренировке использовалось дополнительное освещение, установленное на самолеты-заправщики и на истребители.

    Воздушная дозаправка позволяет пилотам значительно увеличить боевой радиус действия самолетов и повысить эффективность истребительной и бомбардировочной авиации.

    ВКС РФ в Липецке отработали дозаправку в воздухе

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #липецк #су-27 #су-30см
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