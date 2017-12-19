ВКС РФ в Липецке отработали дозаправку в воздухе

Липецк, 19 декабря. Оперативно-тактическая авиация в Липецкой области провела учения по дозаправке самолетов в воздухе.

По данным департамента информации военного ведомства России пилоты истребителей Су-27 и Су-30СМ отработали один из самых сложных элементов летной подготовки по дозаправке в воздухе. Отмечается, что тренировки происходили в дневное и ночное время суток, элемент отрабатывался в одиночку и в составе пары.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что дозаправка производилась на высоте до шести тысяч километров на скорости порядка 600 километров в час. Расстояние между истребителями и воздушными танкерами Ил-78 составляло около 20 метров. В ночное время суток при тренировке использовалось дополнительное освещение, установленное на самолеты-заправщики и на истребители.

Воздушная дозаправка позволяет пилотам значительно увеличить боевой радиус действия самолетов и повысить эффективность истребительной и бомбардировочной авиации.