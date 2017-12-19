«Звезда в шоке»: стилист Зверев попал на операционный стол

Москва, 19 декабря. Известный в шоу-индустрии стилист Сергей Зверев перенес операцию по удалению аппендицита. Об этом певец и ведущий рассказал своим подписчикам на странице социальной сети Instagram.

Зверев разместил ролик, в котором он выразил благодарность врачам и медицинскому персоналу НИИ имени Склифосовского, а также поклонникам, пишут «Дни.ру».

Зверев рекомендовал своим фолловерам следить за здоровьем и вовремя прибегать к помощи специалистов.

«Если вы почувствовали боли в животе — не тяните, потому что это может быть аппендицит…», — написал стилист.

Поклонники пожелали Звереву скорейшего выздоровления, сообщает «ФедералПресс».