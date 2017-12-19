«Звезда в шоке»: стилист Зверев попал на операционный стол
Москва, 19 декабря. Известный в шоу-индустрии стилист Сергей Зверев перенес операцию по удалению аппендицита. Об этом певец и ведущий рассказал своим подписчикам на странице социальной сети Instagram.
Зверев разместил ролик, в котором он выразил благодарность врачам и медицинскому персоналу НИИ имени Склифосовского, а также поклонникам, пишут «Дни.ру».
Если вы почувствовали боли в животе - не тяните, потому что это может быть аппендицит... ???????????? Берегите себя, всех люблю, следите за прямыми эфирами в Инстаграме... ???????????? Огромное спасибо врачам, хирургам, медсёстрам, медбратьям НИИ Скорой Помощи имени Склифосовского... ???????????? #сергейзверев #зверев #суперзвезда #superstar #склиф #склифосовский #институтсклифосовского #аппендицит #операция #здоровье
Зверев рекомендовал своим фолловерам следить за здоровьем и вовремя прибегать к помощи специалистов.
«Если вы почувствовали боли в животе — не тяните, потому что это может быть аппендицит…», — написал стилист.
Поклонники пожелали Звереву скорейшего выздоровления, сообщает «ФедералПресс».