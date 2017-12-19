Сирия новости 19 декабря 12.30: в Ракке взрывом мины ИГ убит боец SDF, под огнем боевиков погибло несколько мирных жителей Хомса

Сирия, 19 декабря. При взрыве мины ИГ1 в Ракке погиб боец SDF, боевики убили нескольких мирных жителей Хомса, в Алеппо прибыло подкрепление ВС Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла город Даръа, ведет бои с ИГ в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF в Алеппо.

Курды: обстреливают позиции ССА на севере Алеппо, арестовали нескольких мирных жителей Ракки для принудительной мобилизации.

Провинция Алеппо

Военная техника турецкой армии прибыла к северным границам провинции Алеппо, передает Almanar News. В это же время в районе населенного пункта Калджибрин, по данным информационного агентства, идут ожесточенные бои между подконтрольной Анкаре Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF).

В городе Дарат Изза на западе региона прогремел взрыв. Информационное агентство Almanar News пишет, что в результате инцидента был ликвидирован один из командиров действующих в этой части провинции боевиков Касем Мустафа аль-Халу.

Провинция Хомс

Снайперы радикальных оппозиционных группировок обстреляли мирное поселение Кафр Нан, расположенное к юго-западу от города Ар-Растан на севере провинции Хомс. Информационное агентство Almanar News сообщает, что под огнем боевиков погибло несколько гражданских лиц.

Напомним, на севере региона действует режим прекращения огня. Однако незаконные группировки продолжают угрожать безопасности мирного населения, проводя обстрелы жилых кварталов населенных пунктов. Ранее под огнем боевиков оказались деревни Аль-Машру и Кани аль-Аси.

Провинция Даръа

Радикальные вооруженные формирования в очередной раз нарушили перемирие, установленное в провинции Даръа, и подвергли минометному обстрелу район Аль-Кашеф административного центра региона. По данным информационного агентства Almanar News, под огнем боевиков пострадало семь мирных жителей города. Отмечается, что среди раненных – четверо детей.

Ранее минометный обстрел столицы региона провели исламисты «Тахрир аш-Шам». Под огнем радикалов оказался спортивный центр. В качестве ответных мер Сирийская арабская армия (САА) обстреляла позиции радикалов в районах Буср аль-Харир и Нахта на окраине города.

Провинция Идлиб

Вооруженные столкновения между правительственными войсками и незаконными военизированными формированиями зафиксированы на трассе между населенными пунктами Кафрая и Маарет Мисрин на севере провинции Идлиб. Об этом сообщает военный источник в Telegram (@EMCnewscenter1).

На юге региона продолжается совместная операция Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ против исламистов «Джебхат ан-Нусры». Российская авиация атакует опорные пункты боевиков в окрестностях стратегического города Абу Дали, а также недалеко от Рахаджана и Аш-Шакусии.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка снова взорвалась мина, заложенная при отступлении из города террористами «Исламского государства». По данным информационного агентства Almanar New, в результате происшествия погиб один боец курдского ополчения.

Также информагентство сообщает, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF), под контролем которых находится значительная часть региона, продолжают насильно вербовать в свои ряды мирное население. По данным Almanar News, курды задержали нескольких молодых людей на рынке в поселении Тель Авив на севере Ракки.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции Хама снова отмечаются столкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством». По данным информационного агентства Almanar News, в эпицентре противостояния между радикальными и исламистами находится населенный пункт Расм аль-Хамам.

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает развивать наступление на зоны дислокации «Джебхат ан-Нусры» в северной части региона. Ранее сообщалось, что российская и сирийская авиация бомбят укрепрайоны террористов недалеко от Аль-Латамины и Кафр Батны.

Ирак

Полицейские обнаружили автомобиль террористов «Исламского государства» с боеприпасами внутри. По данным информационного агентства Alsumaria News, транспортное средство найдено недалеко от населенного пункта Бани Саад в провинции Дияла.

Десятки мирных жителей города Рава вернулись в свои дома, передает Iraqi News. Информационное агентство также отмечает, что всего в населенные пункты на западе провинции Анбар смогли вернуться более 170 семей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)