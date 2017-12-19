Выборы-2018: Слуцкий рассказал, когда будет принято решение о приглашении наблюдателей ОБСЕ

Москва, 19 декабря. Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение о приглашении наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы в РФ будет принято на днях.

«Буквально на днях, я думаю, что мы такое решение примем, приглашение будет направлено вовремя, без задержек», — сказал он.

По его словам, миссия как самой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, так и Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет сформирована.

Слуцкий добавил, что вопрос о численности наблюдателей находится в ведении Центризбиркома, хотя парламентарии также будут «причастны к принятию решения», передает РИА Новости.

Напомним, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК будет рассматривать заявки всех потенциальных кандидатов в президенты страны согласно абсолютно одинаковой процедуре.