Выборы-2018: Слуцкий рассказал, когда будет принято решение о приглашении наблюдателей ОБСЕ
Москва, 19 декабря. Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение о приглашении наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы в РФ будет принято на днях.
«Буквально на днях, я думаю, что мы такое решение примем, приглашение будет направлено вовремя, без задержек», — сказал он.
По его словам, миссия как самой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, так и Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет сформирована.
Слуцкий добавил, что вопрос о численности наблюдателей находится в ведении Центризбиркома, хотя парламентарии также будут «причастны к принятию решения», передает РИА Новости.
Напомним, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК будет рассматривать заявки всех потенциальных кандидатов в президенты страны согласно абсолютно одинаковой процедуре.