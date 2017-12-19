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Выборы-2018: Слуцкий рассказал, когда будет принято решение о приглашении наблюдателей ОБСЕ
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    Выборы-2018: Слуцкий рассказал, когда будет принято решение о приглашении наблюдателей ОБСЕ

    12:02  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:02  19 Декабря 2017
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    Выборы-2018: Слуцкий рассказал, когда будет принято решение о приглашении наблюдателей ОБСЕ

    Москва, 19 декабря. Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение о приглашении наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы в РФ будет принято на днях.

    «Буквально на днях, я думаю, что мы такое решение примем, приглашение будет направлено вовремя, без задержек», — сказал он.

    По его словам, миссия как самой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, так и Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет сформирована.

    Слуцкий добавил, что вопрос о численности наблюдателей находится в ведении Центризбиркома, хотя парламентарии также будут «причастны к принятию решения», передает РИА Новости.

    Выборы-2018: Слуцкий рассказал, когда будет принято решение о приглашении наблюдателей ОБСЕ

    Напомним, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК будет рассматривать заявки всех потенциальных кандидатов в президенты страны согласно абсолютно одинаковой процедуре.

    Автор: Тимур Румянцев
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