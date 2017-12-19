Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Весь мир
Германия хочет сделать Калининград «духовно потерянным» для РФ — политолог
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Германия хочет сделать Калининград «духовно потерянным» для РФ — политолог

    11:51  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:51  19 Декабря 2017
    486

    Австрийский политолог: Германия хочет сделать Калининград «духовно потерянным» для России

    Москва, 19 декабря. ФРГ задалась целью возродить «Великую Германию», в связи с этим немецкие власти планируют дестабилизировать обстановку в Калининграде, чтобы сделать его «духовно потерянным» для России, считает австрийский политолог, глава Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей.

    По мнению Мурея, тема возрождения «Великой Германии» в ФРГ обсуждается все активнее, в настоящее время немецкие власти выжидают удобный момент и только поэтому категорически отрицают притязания на Калининград, пишет Czech Today.

    В то же время ФРГ уже давно ведет информационную войну за город. Об этом, считает эксперт, свидетельствует, в частности, появление петиций, требующих возвратить Калининграду историческое название Кенигсберг. Кроме того, Мурей отмечает «гипертрофированное почитание» всего немецкого у представителей калининградской интеллигенции.

    Калининград

    Политолог уверен, что калининградскую операцию немецкие власти организуют по сценарию французского Эльзаса, в отношении которого Германии удалось добиться присвоения региону особого статуса.

    Мурей заявил, что немецкая элита никогда не откажется от притязаний на Калиниградскую область, ФРГ продолжит «подогревать калининградский горшочек» и будет «выжидать сколько угодно». При этом основной задачей для Германии является не физическое отторжение региона от РФ, а его «духовная потеря» Россией, заключил политолог, призвав Москву пресечь иностранное влияние.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #калининград #германия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть