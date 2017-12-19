Москва, 19 декабря. ФРГ задалась целью возродить «Великую Германию», в связи с этим немецкие власти планируют дестабилизировать обстановку в Калининграде, чтобы сделать его «духовно потерянным» для России, считает австрийский политолог, глава Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей.

По мнению Мурея, тема возрождения «Великой Германии» в ФРГ обсуждается все активнее, в настоящее время немецкие власти выжидают удобный момент и только поэтому категорически отрицают притязания на Калининград, пишет Czech Today.

В то же время ФРГ уже давно ведет информационную войну за город. Об этом, считает эксперт, свидетельствует, в частности, появление петиций, требующих возвратить Калининграду историческое название Кенигсберг. Кроме того, Мурей отмечает «гипертрофированное почитание» всего немецкого у представителей калининградской интеллигенции.

Политолог уверен, что калининградскую операцию немецкие власти организуют по сценарию французского Эльзаса, в отношении которого Германии удалось добиться присвоения региону особого статуса.

Мурей заявил, что немецкая элита никогда не откажется от притязаний на Калиниградскую область, ФРГ продолжит «подогревать калининградский горшочек» и будет «выжидать сколько угодно». При этом основной задачей для Германии является не физическое отторжение региона от РФ, а его «духовная потеря» Россией, заключил политолог, призвав Москву пресечь иностранное влияние.