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Порошенко потерял остатки лояльного электората — украинские социологи
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    Порошенко потерял остатки лояльного электората — украинские социологи

    11:48  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:50  19 Декабря 2017
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    Порошенко потерял остатки лояльного электората — украинские социологи

    Киев, 19 декабря. Уровень поддержки президента Петра Порошенко со стороны украинцев продолжается снижаться, что подтверждается данными опроса Института стратегических исследований «Новая Украина».

    Действия Петра Порошенко не одобряют 79% украинцев, такой показатель был зафиксирован в октябре текущего года, в сентябре 74,6% заявили, что не поддерживают политику Киева. Личный рейтинг украинского президента снизился с 12,8% в сентябре до 9,9% в октябре. По данным Института стратегических исследований, «Блок Петра Порошенко» поддерживают только 9,1% украинцев, пишет издание «Вести». 

    По словам социолога Виктора Пащенко, президент Украины потерял «остатки лояльного электората: рейтинг упал ниже 10% — и это бюджетники, лояльный бизнес, сотрудники администраций и их семьи». Данная тенденция говорит о том, что переизбрание Порошенко на новый президентский срок невозможно. 

    Порошенко потерял остатки лояльного электората — украинские социологи

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #порошенко
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