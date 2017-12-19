Порошенко потерял остатки лояльного электората — украинские социологи

Киев, 19 декабря. Уровень поддержки президента Петра Порошенко со стороны украинцев продолжается снижаться, что подтверждается данными опроса Института стратегических исследований «Новая Украина».

Действия Петра Порошенко не одобряют 79% украинцев, такой показатель был зафиксирован в октябре текущего года, в сентябре 74,6% заявили, что не поддерживают политику Киева. Личный рейтинг украинского президента снизился с 12,8% в сентябре до 9,9% в октябре. По данным Института стратегических исследований, «Блок Петра Порошенко» поддерживают только 9,1% украинцев, пишет издание «Вести».

По словам социолога Виктора Пащенко, президент Украины потерял «остатки лояльного электората: рейтинг упал ниже 10% — и это бюджетники, лояльный бизнес, сотрудники администраций и их семьи». Данная тенденция говорит о том, что переизбрание Порошенко на новый президентский срок невозможно.