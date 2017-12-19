«Хезболла»: Решение по Иерусалиму подтвердило провал США в Сирии

Тегеран, 19 декабря. Заместитель председателя исполнительного комитета ливанского движения «Хезболла» Али Дамуш прокомментировал решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

Шейх Али Дамуш считает, что решение Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим подтверждает провал политики Белого дома на Ближнем Востоке. Дамуш отметил, что после провала в Сирийской арабской республике США стараются продолжать оказывать дестабилизирующее влияние на ситуацию в Ближневосточном регионе.

Своим решением Дональд Трамп привел к возникновению новой точки напряженности, связанной с признанием Иерусалима столицей Израиля. Этот вопрос является причиной длительного конфликта Израиля и Палестины. По мнению Дамуша Трамп не оставил палестинцам иного выбора, кроме сопротивления на пути к освобождению своих земель и попранных прав.

Ранее сообщалось, что после сообщения Трампа о переносе посольства в Иерусалим ряд арабских организаций объявил о начале третьей интифады (восстания).