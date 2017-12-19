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«Хезболла»: Решение по Иерусалиму подтвердило провал США в Сирии
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    «Хезболла»: Решение по Иерусалиму подтвердило провал США в Сирии

    11:48  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:48  19 Декабря 2017
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    «Хезболла»: Решение по Иерусалиму подтвердило провал США в Сирии

    Тегеран, 19 декабря. Заместитель председателя исполнительного комитета ливанского движения «Хезболла» Али Дамуш прокомментировал решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

    Шейх Али Дамуш считает, что решение Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим подтверждает провал политики Белого дома на Ближнем Востоке. Дамуш отметил, что после провала в Сирийской арабской республике США стараются продолжать оказывать дестабилизирующее влияние на ситуацию в Ближневосточном регионе.

    Своим решением Дональд Трамп привел к возникновению новой точки напряженности, связанной с признанием Иерусалима столицей Израиля. Этот вопрос является причиной длительного конфликта Израиля и Палестины. По мнению Дамуша Трамп не оставил палестинцам иного выбора, кроме сопротивления на пути к освобождению своих земель и попранных прав.

    Ранее сообщалось, что после сообщения Трампа о переносе посольства в Иерусалим ряд арабских организаций объявил о начале третьей интифады (восстания).

    «Хезболла»: Решение по Иерусалиму подтвердило провал США в Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #дональд трамп #сирия #хезболла #иерусалим #али дамуш
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