Ученые выяснили, чем похожи психопаты и герои

Канберра, 19 декабря. Ученые из Сиднейского Университета считают, что у психопатии есть своя положительная сторона. Эксперты обнаружили некую связь между антисоциальным поведением и настоящим героизмом.

Психопаты обычно считаются агрессивными, эгоистичными и не способными к эмпатии людьми, которые жестоко издеваются над всеми окружающими, не чувствуя при этом ни капли угрызений совести.

Однако даже психопаты обладают положительными качествами, считают эксперты. Так, психопатические черты нередко порождают героизм. Как психопаты, так и герои, могут быть «ветвями одного дерева», которые объединяет общее ядро бесстрашия.

Согласно последним исследованиям, люди, склонные к героическим жестам, имеют склонность к психопатии. Кроме того, есть нечто общее между героическим поступками и антиобщественным поведением, уверены ученые. Они провели эксперимент, в котором участвовали люди профессий, так или иначе связанных с большим риском.

Авторы исследования считают, что именно эти люди могут иметь черты, связанные с «положительной психопатией», поскольку для такой работы необходимо проявлять героизм. Это также подразумевает, что все респонденты обладают бесстрашием, которое позволяет действовать в опасных ситуациях с «холодной головой», передает Planet Today.

Все респонденты оценивались по ряду общих и личностных качеств. Кроме того, у них выявлялось антисоциальное расстройство личности для оценки истории общественного поведения.

По одной из версий психопатия — это сочетание смелости, подлости и полного отсутствия самоконтроля.

Тем не менее «тяжелые» психопаты вряд ли смогут стать героями, уверены эксперты.