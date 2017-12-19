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Ученые выяснили, чем похожи психопаты и герои
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    Ученые выяснили, чем похожи психопаты и герои

    11:48  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:50  19 Декабря 2017
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    Ученые выяснили, чем похожи психопаты и герои

    Канберра, 19 декабря. Ученые из Сиднейского Университета считают, что у психопатии есть своя положительная сторона. Эксперты обнаружили некую связь между антисоциальным поведением и настоящим героизмом.

    Психопаты обычно считаются агрессивными, эгоистичными и не способными к эмпатии людьми, которые жестоко издеваются над всеми окружающими, не чувствуя при этом ни капли угрызений совести.

    Ученые выяснили, чем похожи психопаты и герои

    Однако даже психопаты обладают положительными качествами, считают эксперты. Так, психопатические черты нередко порождают героизм. Как психопаты, так и герои, могут быть «ветвями одного дерева», которые объединяет общее ядро бесстрашия.

    Согласно последним исследованиям, люди, склонные к героическим жестам, имеют склонность к психопатии. Кроме того, есть нечто общее между героическим поступками и антиобщественным поведением, уверены ученые. Они провели эксперимент, в котором участвовали люди профессий, так или иначе связанных с большим риском.

    Ученые выяснили, чем похожи психопаты и герои

    Авторы исследования считают, что именно эти люди могут иметь черты, связанные с «положительной психопатией», поскольку для такой работы необходимо проявлять героизм. Это также подразумевает, что все респонденты обладают бесстрашием, которое позволяет действовать в опасных ситуациях с «холодной головой», передает Planet Today.

    Все респонденты оценивались по ряду общих и личностных качеств. Кроме того, у них выявлялось антисоциальное расстройство личности для оценки истории общественного поведения.

    По одной из версий психопатия — это сочетание смелости, подлости и полного отсутствия самоконтроля.

    Тем не менее «тяжелые» психопаты вряд ли смогут стать героями, уверены эксперты.

    Автор: Дима Оленин
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    #ученые #герои #психология #психопаты
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