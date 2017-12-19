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Житель Лебедяни забил до смерти гражданскую жену, снимая свои зверства на телефон
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    Житель Лебедяни забил до смерти гражданскую жену, снимая свои зверства на телефон

    11:32  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:32  19 Декабря 2017
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    Житель Лебедяни забил до смерти гражданскую жену, снимая свои зверства на телефон

    Липецк, 19 декабря. Житель Липецкой области забил до смерти свою сожительницу, снимая зверское преступление на камеру мобильного телефона, а потом показал видео друзьям. Сейчас злоумышленника задержали. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

    Как стало известно ФАН, трагедия произошла в городе Лебедянь. 34-летнего Максима Г. Задержали и арестовали в понедельник, 18 декабря. Сейчас ему предъявляют обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

    Житель Лебедяни забил до смерти гражданскую жену, снимая свои зверства на телефон

    По версии следствия, конфликт между подозреваемым и его гражданской женой вспыхнул ночью 10 декабря на почве ревности. Мужчина почти пять часов зверски избивал сожительницу, удары наносил руками и ногами. На крики женщины о помощи откликнулась соседка и по телефону  сообщила о происходящем отцу потерпевшей. Он доставил дочь в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь, через три дня она скончалась. По предварительным данным, причиной её смерти стали черепно-мозговая и сочетанная травмы тела. При поступлении у нее выявили переломы ребер, обширную гематому головного мозга. Кроме того, было пробито легкое.

    В рамках расследования дела назначен ряд судебных экспертиз, в частности, в среду будет проведено психолого-психиатрическая экспертиза. Задержанный ранее заявил следователям, что гражданская жена якобы ему  постоянно изменяла.  Забитую до смерти женщину зовут Анастасия О. Ей было 30 лет. Раньше она уже была замужем, но супруг погиб в автокатастрофе. От первого брака у нее осталась пятилетняя дочь. Теперь девочка осталась круглой сиротой. Сейчас ее судьбой занимаются органы опеки. Скорее всего, малышку отдадут на воспитание родителям Анастасии, ее семья характеризуется положительно.

    Напомним, на минувшей неделе стало известно о жуткой расправе, которую учинил над своей женой житель Подмосковья. Из ревности он отрубил 25-летней супруге кисти обеих рук.В браке они прожили пять лет, у пары есть двое детей. Сейчас изуродованная женщина находится в больнице.

    Автор: Алексей Громов
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    #липецк #смерть #избиение #муж #жена #преступления #лебедянь
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