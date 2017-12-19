Ученые определили признак скорой смерти у женщин

Москва, 19 декабря. О скором наступлении смерти с большой вероятностью свидетельствует синдром беспокойных ног (СБН), что обнаружили ученые Университета Пенсильвании. Более 57 тысяч женщин со средним возрастом 67 лет приняли участие в исследовании.

Как сообщает издание «Утро.ру», в течение десяти лет каждые два года специалисты собирали информацию о состоянии их здоровья, в том числе о наличии СБН. За этот период времени умерли более шести тысяч женщин. Вскоре было установлено, что у тех добровольцев, кто страдает синдромом беспокойных ног, выше иск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 43%.

При синдроме беспокойных ног человек испытывает неприятные ощущения в области нижних конечностей (жжение, зуд, боль) и вынужден совершать движения ногами. Чаще всего СБН проявляется вечером и ночью, пишет агентство «Ридус».

Напомним, ранее сообщалось, что британские ученые нашли источник бессмертия в растениях.