Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Весь мир
Ученые определили признак скорой смерти у женщин
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые определили признак скорой смерти у женщин

    11:38  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:38  19 Декабря 2017
    460

    Ученые определили признак скорой смерти у женщин

    Москва, 19 декабря. О скором наступлении смерти с большой вероятностью свидетельствует синдром беспокойных ног (СБН), что обнаружили ученые Университета Пенсильвании. Более 57 тысяч женщин со средним возрастом 67 лет приняли участие в исследовании.

    Как сообщает издание «Утро.ру», в течение десяти лет каждые два года специалисты собирали информацию о состоянии их здоровья, в том числе о наличии СБН. За этот период времени умерли более шести тысяч женщин. Вскоре было установлено, что у тех добровольцев, кто страдает синдромом беспокойных ног, выше иск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 43%.

    При синдроме беспокойных ног человек испытывает неприятные ощущения в области нижних конечностей (жжение, зуд, боль) и вынужден совершать движения ногами. Чаще всего СБН проявляется вечером и ночью, пишет агентство «Ридус».

    Напомним, ранее сообщалось, что британские ученые нашли источник бессмертия в растениях.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #исследование
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть