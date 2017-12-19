Россияне высмеяли поломку новейшего британского авианосца
Москва, 19 декабря. Россияне в социальных сетях обсуждают поломку британского авианосца, отпуская едкие комментарии по этому поводу.
Ранее СМИ сообщили о поломке на корабле, который встал на службу в ряды Королевского военно-морского флота всего две недели назад.
«А нечего было его в воду-то совать, он явно для этого не предназначен», — шутит пользователь Twitter.
А нечего было его в воду то совать, он явно для этого не предназначен— Инквизитор10 (@eVwYjjjvN7t4aOq) December 19, 2017
«Русские хакеры...», — бормотала королева — пишет пользователь.
«Крысы прогрызли. Однозначно! )» — пишет пользователь.
«Это хорошо. Теперь еще 3.1 лярда можно при ремонте распилить», — иронизирует пользователь.
«В отличие от авианесущего крейсера отсталых русских, умеющего лишь страшно чадить, плавая туда-сюда, ультрасовременный британский авианосец благородно дал течь при первом же спуске на воду», — пишет Филипп Масловский.
В отличие от авианесущего крейсера отсталых русских, умеющего лишь страшно чадить, плавая туда-сюда, ультрасовременный британский авианосец благородно дал течь при первом же спуске на воду.— Филипп Масловский (@soulstray) December 19, 2017
Британцы же раскритиковали собственное правительство.
Напомним, морское судно строилось с 2009 года и обошлось налогоплательщикам Соединенного Королевства более чем в 3 миллиарда фунтов. Корабль назван в честь королевы Елизаветы I. Экипаж авианосца — 700 человек.