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Политика
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#Соцсети
Россияне высмеяли поломку новейшего британского авианосца
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    Россияне высмеяли поломку новейшего британского авианосца

    12:02  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:02  19 Декабря 2017
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    Россияне высмеяли поломку новейшего британского авианосца

    Москва, 19 декабря. Россияне в социальных сетях обсуждают поломку британского авианосца, отпуская едкие комментарии по этому поводу.

    Ранее СМИ сообщили о поломке на корабле, который встал на службу в ряды Королевского военно-морского флота всего две недели назад.

    «А нечего было его в воду-то совать, он явно для этого не предназначен», — шутит пользователь Twitter.

    «Русские хакеры...», — бормотала королева — пишет пользователь.

    Россияне высмеяли поломку новейшего британского авианосца

    «Крысы прогрызли. Однозначно! )» — пишет пользователь.

    «Это хорошо. Теперь еще 3.1 лярда можно при ремонте распилить», — иронизирует пользователь.

    Россияне высмеяли поломку новейшего британского авианосца

    «В отличие от авианесущего крейсера отсталых русских, умеющего лишь страшно чадить, плавая туда-сюда, ультрасовременный британский авианосец благородно дал течь при первом же спуске на воду», — пишет Филипп Масловский.

    Британцы же раскритиковали собственное правительство. 

    Напомним, морское судно строилось с 2009 года и обошлось налогоплательщикам Соединенного Королевства более чем в 3 миллиарда фунтов. Корабль назван в честь королевы Елизаветы I. Экипаж авианосца — 700 человек.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #великобритания #авианосная группа вмф рф #вмс
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