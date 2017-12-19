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Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Политика
Советник Трампа опасается «яда»,  который готовит для американцев Россия
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    Советник Трампа опасается «яда»,  который готовит для американцев Россия

    11:35  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:35  19 Декабря 2017
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    Советник Трампа опасается «яда»,  который готовит для американцев Россия
    Вашингтон, 19 декабря. Американцы могут начать терять уверенность в себе из-за России, заявил советник президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер.

    Макмастер в интервью «Би-би-си» в очередной раз поднял тему так называемого возможного «вмешательства» России в выборы президента США.

    «Они (Россия.  — Прим. ФАН) хотят создать какую-то напряженность, яд, который заставит нас сомневаться в том, кто мы такие»,  — считает он.

    В прошедшее воскресенье, 17 декабря, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что в Белом доме считают, что Китай и Россия применяют средства информационной войны.

    Советник Трампа опасается «яда»,  который готовит для американцев Россия

    Напомним, в США проводят расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Стоит отметить, что в Кремле неоднократно отвергали все обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «голословными».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #сша #трамп #помощник #американцы
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