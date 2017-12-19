Советник Трампа опасается «яда»,  который готовит для американцев Россия



Вашингтон, 19 декабря. Американцы могут начать терять уверенность в себе из-за России, заявил советник президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер.

Макмастер в интервью «Би-би-си» в очередной раз поднял тему так называемого возможного «вмешательства» России в выборы президента США.

«Они (Россия. — Прим. ФАН) хотят создать какую-то напряженность, яд, который заставит нас сомневаться в том, кто мы такие», — считает он.

В прошедшее воскресенье, 17 декабря, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что в Белом доме считают, что Китай и Россия применяют средства информационной войны.

Напомним, в США проводят расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Стоит отметить, что в Кремле неоднократно отвергали все обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «голословными».