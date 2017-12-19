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Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Политика
Путин объяснил, откуда исходит угроза от террористов для СНГ
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    Путин объяснил, откуда исходит угроза от террористов для СНГ

    11:08  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:19  19 Декабря 2017
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    Путин объяснил, откуда исходит угроза от террористов для СНГ

    Москва, 19 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что от террористов на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в Северной Африке исходит угроза для СНГ.

    «Террористы пытаются использовать эти регионы в качестве плацдарма для экспансии, вербуют и обучают здесь новых боевиков, направляют их для дестабилизации ситуации в другие государства», — сказал российский лидер.

    Глава государства указал на важность того, чтобы национальные спецслужбы налаживали взаимодействие со структурами гражданского общества, активнее делились друг с другом профессиональным опытом, оперативными и аналитическими данными, вырабатывали согласованные подходы к решению актуальных задач, а также укрепляли партнерские связи.

    Напомним, ранее заместитель глава российского МИД Сергей Рябков назвал выдающимся достижением в сфере безопасности контакты глав РФ и США по запланированному теракту в Санкт-Петербурге.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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