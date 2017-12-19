Путин объяснил, откуда исходит угроза от террористов для СНГ

Москва, 19 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что от террористов на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в Северной Африке исходит угроза для СНГ.

«Террористы пытаются использовать эти регионы в качестве плацдарма для экспансии, вербуют и обучают здесь новых боевиков, направляют их для дестабилизации ситуации в другие государства», — сказал российский лидер.

Глава государства указал на важность того, чтобы национальные спецслужбы налаживали взаимодействие со структурами гражданского общества, активнее делились друг с другом профессиональным опытом, оперативными и аналитическими данными, вырабатывали согласованные подходы к решению актуальных задач, а также укрепляли партнерские связи.

Напомним, ранее заместитель глава российского МИД Сергей Рябков назвал выдающимся достижением в сфере безопасности контакты глав РФ и США по запланированному теракту в Санкт-Петербурге.