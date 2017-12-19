Трамп рассказал о тысячах возможных жертв теракта, предотвращенного в Петербурге

Вашингтон, 19 декабря. Жертвами террористического акта в Санкт-Петербурге, который удалось пресечь с помощью информации американских специальных служб, могли стать тысячи человек. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе презентации новой Стратегии национальной безопасности.

Американский лидер отметил, что США пытаются установить эффективное сотрудничество с другими государствами.

«В качестве примера можно привести телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которой он поблагодарил США за разведданные, которые ЦРУ смогло предоставить для предотвращения теракта в Петербурге», — рассказал Трамп.

President Trump says President Putin called to thank “our country for the intelligence that our CIA was able to provide them concerning a major terrorist attack planned in St. Petersburg.” ... "Perhaps thousands could have been killed" pic.twitter.com/7niVZzNJb7 — Breaking911 (@Breaking911) December 18, 2017

Он также отметил, что в результате атаки «могли погибнуть, возможно, тысячи людей», пишет «ФедералПресс».

Трамп добавил, что «сотрудникам полиции РФ удалось задержать экстремистов и избежать страшной трагедии».

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли серию масштабных атак в Петербурге. В результате специальной операции были задержаны семь членов ячейки сторонников ИГ1 ( террористическая группировка запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.