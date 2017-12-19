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Политика
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Политика
Трамп рассказал о тысячах возможных жертв теракта, предотвращенного в Петербурге
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    Трамп рассказал о тысячах возможных жертв теракта, предотвращенного в Петербурге

    11:20  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:20  19 Декабря 2017
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    Трамп рассказал о тысячах возможных жертв теракта, предотвращенного в Петербурге

    Вашингтон, 19 декабря. Жертвами террористического акта в Санкт-Петербурге, который удалось пресечь с помощью информации американских специальных служб, могли стать тысячи человек. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе презентации новой Стратегии национальной безопасности.

    Трамп рассказал о тысячах возможных жертв теракта, предотвращенного в Петербурге

    Американский лидер отметил, что США пытаются установить эффективное сотрудничество с другими государствами.

    «В качестве примера можно привести телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которой он поблагодарил США за разведданные, которые ЦРУ смогло предоставить для предотвращения теракта в Петербурге», — рассказал Трамп.

    Он также отметил, что в результате атаки «могли погибнуть, возможно, тысячи людей», пишет «ФедералПресс».

    Трамп добавил, что «сотрудникам полиции РФ удалось задержать экстремистов и избежать страшной трагедии». 

    Трамп рассказал о тысячах возможных жертв теракта, предотвращенного в Петербурге

    Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли серию масштабных атак в Петербурге. В результате специальной операции были задержаны семь членов ячейки сторонников ИГ1 ( террористическая группировка запрещена в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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