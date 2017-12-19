Майнинг в пользу ВСУ, тяжелое ранение в бушлат и прочие украинские «подвиги»

18 ноября на сайте проправительственного новостного журнала «Укранський тиждень» случилось ЧП. Прямо в разделе «Выбор редакции» появилась явно не «тижденевская» эмблема — изображение совы, держащей в когтях меч, украшенное глумливой надписью на украинском.

Тут же присутствовала первая часть латинского изречения Quidquid latet apparebit — «Все тайное станет явным». Вторая часть изречения, Nil inultum remanebit — «Ничто не останется без возмездия», отсутствовала, но явно подразумевалась. Под совой наблюдалась ссылка на секретные документы одного из подразделений… Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР).

Через пару часов украинским администраторам удалось одержать перемогу над неожиданным вторжением, о чем они поторопились немедленно сообщить. Однако в тот же самый момент стараниями неизвестных хакеров сова с мечом и соответствующая ссылка «перелетели» на новостной ресурс ukraine-news.com…

Впрочем, почему же неизвестных? Так получилось, что зафиксированная на скриншотах эмблема нам оказалась уже знакома, ибо принадлежал «Берегиням». Вы не знаете, кто это? Ну, тогда давайте обо всем по порядку.

«Трепещите, сволочи!»

С самого начала гражданской войны в Донбассе мы наблюдаем странный парадокс. Воюя с жителями Донецка и Луганска, Украина считает, что воюет с Россией. И на этом основании осуществляет в отношении не только ДНР и ЛНР, но и РФ мероприятия разведывательно-диверсионного характера.

Причем дело не ограничивается неоднократными попытками украинских разведструктур создать в России свою резидентуру, завербовать осведомителей из числа российских граждан или осуществить инфильтрацию через границу (прежде всего — в Крым) украинских разведывательно-диверсионных групп. В рамках «борьбы с российской агрессией» Киев ведет энергичную пропагандистскую кампанию в отношении украинского населения, а параллельно — информвойну на интернет-площадках как против народных республик, так и против России.

Наиболее заметно в подобных акциях «засветилось» ГУР, с 2014 года напрямую курируемое ЦРУ. Таким образом, ДНР/ЛНР и Россия после «Евромайдана», по сути, стали объектом информатак, в которых украинское ГУР и созданные им специальные центры информационно-психологических операций (ЦИПСО) выступали как инструмент не только украинской, но и американской агрессии.

Часть ЦИПСО, как, например, тот же 72-й, квартировавший в Севастополе, появилась еще до начала гражданской войны на Украине. Часть была развернута позже. Предположительно, подготовкой персонала для ЦИПСО на Украине занимаются Государственный университет телекоммуникаций, Институт информационных технологий Национального университета обороны Украины и Житомирский военный институт им. Королева. В курс подготовки украинских специалистов по информвойне также входят практические занятия под началом американских инструкторов на территории Яворовского полигона.

Пожалуй, самое любопытное во всей этой ситуации то, что на самой Украине нашлись добровольцы, неоднократно ставившие «подножки», мягко говоря, недружественным по отношению к народным республикам и России акциям украинских ЦИПСО. И уж тем более любопытно, что этими добровольцами оказались… женщины.

С 2016 года в СМИ стали фиксироваться сообщения об украинском женском хакерском движении «Берегини». Благодаря данной группе достоянием общественности стали нелицеприятные факты, позволяющие уличить Украину в помощи боевикам «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

«Берегини» же выявили факт контроля ЦИПСО над якобы «волонтерскими» пропагандистскими ресурсами informnapalm.org и seebreeze.org.ua, а также вскрыли причастность 72-го ЦИПСО (пункт постоянной дислокации — Бровары) к организации покушений на главу ДНР Александра Захарченко. «На сладкое» они же придали огласке служебные документы 13-го армейского корпуса сухопутных войск ВСУ, свидетельствующие о высочайшем уровне небоевых потерь в украинской армии.

Не так давно в распоряжение редакции Федерального агентства новостей все то же украинское женское хакерское движение «Берегини» передало для обнародования свой манифест, обращенный к соотечественникам. Процитируем его полностью:

«Уважаемые Украинцы!

Мы Берегини — украинское женское хакерское движение. Мы выступаем за мир в Украине, нам не нужна война. Олигархи толкают нашу страну к развалу, сеют хаос и разруху. Нищета и голод уже у порога каждой украинской семьи. Свобода стала лишь вывеской, за которой толстосумы грабят свой народ, чтобы возводить себе дворцы, а их многомиллионные счета переводить в оффшоры. С экранов телевизоров нас зомбируют, рассказывая, что Россия это враг, и она развязала войну. А в это время бывшие бандиты и урки, сбиваясь в шайки и называя себя патриотами, убивают, насилуют и грабят мирных жителей. А за всем этим ужасом стоит президент и его правительство, МВД, СБУ и министерство обороны. К власти пришли кровопийцы украинского народа. И только им нужна кровь этой войны, жертвами которой уже стали десятки тысячи украинцев.

Вы хотите жить в такой стране?

Мы — нет!

Поэтому мы объявляем им войну.

Трепещите, сволочи, и ждите нашей кары.

Уже скоро…»

Дальше интернета не уезжал…

Самое же интересное обнаружилось в приложении к манифесту. Это были… персональные данные личного состава тщательно засекреченных 16-го ЦИПСО (местечко Гуйва под Житомиром), 72-й ЦИПСО (после известных крымских событий переведен в Бровары), 74-й ЦИПСО (Львов), 83-й ЦИПСО (Одесса) и 73-го морского Центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ (под Очаковым). Персональные данные очень подробные. Снабженные фотографиями фигурантов, указаниями их семейного положения, воинского звания (буде таковое известно), места прописки, номера мобильного телефона, адресов страниц в соцсетях и т.д.

Вот, например, пан Опанюк Юрий Васильевич 1986 года рождения. Выставлял свою кандидатуру на выборах в Верховную Раду от «Радикальной партии» Олега Ляшко. Участвовал в АТО. Числится в штате 16-го ЦИПСО. Женат. Выращивает дочь и сына в радикальных традициях. Адрес. Данные на жену фигуранта. Данные на сестру фигуранта. Ссылка на паблики пана Опанюка.

Пройдя по последним, обнаруживаем страничку Опанюка на вообще-то заблокированном на территории Украины ресурсе ВКонтакте. Заметно, что пан Опанюк в основном использует паблик для путешесвий по чужим записям. На своей же страничке размещает посты редко, но зато весьма воинственного содержания. Например, видеоролики от якобы инструктора украинского ЦСО «Альфа». Под первым же роликом — обескураживающий русскоязычный комментарий: «Бредовый сотрудник — нарушение целостности движений и возможности выстрела. С…ка, нахватаются вершков и ужо сенсей!»

Едва ли не самый известный из ЦИПСО — «скандально-броварский» 72-й центр. Известным и скандальным он стал в связи с периодическими утечками из него информации служебной, а то и совершенно секретной категории. Адрес: 07400, г. Бровары, в.г. 161 Броварский проспект. Численность личного состава: по штату 146 человек (пофамильный список всех «Берегини» прилагают). Командир: капитан 2-го ранга Литовченко Сергей Николаевич. Заместитель командира: капитан 2-го ранга Шпирко И.Б. (внутренний телефон для связи 49961). Зам командира по тылу и вооружению: капитан 2-го ранга Шестопалов А.А. Начальник юридической службы: капитан юстиции Балан Д.В. И так далее.

В качестве примера информированности «Берегинь» — данные на начальника отдела 72-го ЦИПСО — капитана 3-го ранга Щербинина Константина Александровича, 08.10.1985 г. Родился в Туркменской ССР. Живет в Киеве, ул. Дегтяревская, д. 12 (Б), кв. 104. Телефон: 2665466. Учился в Военном институте Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Проходил службу в должности старшего офицера отдела воспитательной работы Военного института телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины.

Явно неординарная персона из все того же 72-го ЦИПСО — Лазаренко Александр. Судя по псевдонимам, у человека — мания величия. Помимо того, что он «Lazarenko Alexander», он еще и «Cardinal», и «Master Joda», и «Великий повелитель». Специалист по компьютерным технологиям. Предложил несколько проектов для реализации 72-м ЦИПСО, а именно:

— организовать центры для майнинга криптовалют (!) в поддержку армии;

— создать интернет-радио АТО;

— создать интернет-портал для волонтеров;

— создать мобильное приложение, позволяющее уведомить ближайший блокпост о передвижении войск ЛНР и ДНР и позволяющее корректировать огонь артиллерии;

— создать автоматизированную систему для размещения ссылок на российских интернет-сайтах и форумах информации с пропагандистского сайта «ИнфоНапалм»;

— создать игру для социальных сетей про АТО;

— создать электронную библиотеку военной литературы для воинов в АТО.

Собирал сведения на жителей восточной Украины. Номер телефона +380939412842…

А вот еще одна любопытная личность — Корнев Геннадий. В 2014–15 годы тоже служил в 72-м ЦИПСО. Представляется как «специалист по новым медиа». Занимает активную антироссийскую позицию. Проходил обучение в США. В своем опубликованном на канале ru.hromadske.ua интервью Корнев поведал, что был в зоне АТО: «Мне было очень страшно. Когда нас в первый раз обстреливали, я стою, смотрю на крыжовник и думаю о том, что его надо срезать и привить…» По информации «Берегинь», вся эта душещипательная тирада никакого отношения к действительности не имела. На протяжении всей своей службы Корнев дальше интернета из Бровар никуда не выезжал…

«Не хватает только сэлфи»

Что там дальше? Данные по личному составу 74-го ЦИПСО.

Данные по комсоставу 73-го МЦСО.

Еще один офицер 73-го МЦСО — Кузовков Сергей Александрович. Родился 24 мая 1988 года. Командир группы специального назначения воинской части А1594. Капитан-лейтенант. Живет вместе со своей семьей в Очакове, на улице Чижикова, д. 14, кв. 41. Участник АТО. Неоднократно награждался негосударственными знаками отличия, учрежденными различными волонтерскими фондами и частными лицами. Этакий волонтерский кумир и герой. Меткая приписка от «Берегинь»: «Эпатажная личность. Рисоваться Серега любит, позерство на фотоаппарат — его хобби, не хватает только сэлфи с губками уточкой».

Порой из информации «Берегинь» можно почерпнуть довольно неожиданные сведения. К примеру, Будаевский Павел Олегович, родился 3 октября 1989 года в Полтаве. Водолазный специалист команды специального назначения отряда специального назначения воинской части А1594. Серия офицерского удостоверения УК, номер 217905. Обучался за рубежом на курсах подготовки офицеров подразделений специального назначения — водолазов-подрывников по линии НАТО. Участник АТО. Под Иловайском был ранен в правое плечо. Якобы. После двух месяцев реабилитации вернулся на службу. В 2017 годах на «Іграх Нескорених» (альтернативные паралимпийские соревнования среди получивших травмы/ранения военнослужащих и ветеранов, учрежденные британским принцем Гарри) получил золото. Принять участие в играх смог благодаря тому самому «иловайскому» ранению. Приписка от «Берегинь»: «Мы внимательно изучили фото «хероя». Никаких следов на правом плече (а видео и фото дефиле с голым торсом в Сети предостаточно) мы так и не нашли. Видимо, ранение было у него серьезное… в бушлат».

В общем, добытая «Берегинями» информация — это, конечно, кладезь. Почему-то нам кажется, что те же самые данные (а может быть, даже в более полном объеме) могут обнаружиться не только в нашем почтовом ящике, но и в ФСБ РФ, а также в соответствующих структурах ДНР и ЛНР. С вполне понятными последствиями для вскрытых «Берегинями» украинских интернет-бойцов…

Впрочем, и поделом. Ибо кто к нам из ЦИПСО придет, тот по ЦИПСО и получит!

1 Организация запрещена на территории РФ.