Бетонная плита рухнула на жильца многоэтажного дома в Нижнем Тагиле

Екатеринбург, 19 декабря. Бетонная плита рухнула на жителя многоэтажного панельного дома в Нижнем Тагиле. Мужчина госпитализирован.

Инцидент произошел в одном из домов Нижнего Тагила в понедельник. На мужчину, проживающего в многоэтажном панельном доме, обрушилась бетонная плита, отделяющая лестничный марш на первом этаже от подвала, пишет URA.RU.

Мужчина получил травму ног и был госпитализирован. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила в настоящее время выясняет, когда в доме в последний раз проводился ремонт. Уточняется, что обслуживанием общего имущества многоэтажки занимается ООО «Ремстройсервис».