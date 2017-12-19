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Бетонная плита рухнула на жильца многоэтажного дома в Нижнем Тагиле
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    Бетонная плита рухнула на жильца многоэтажного дома в Нижнем Тагиле

    11:01  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:01  19 Декабря 2017
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    Бетонная плита рухнула на жильца многоэтажного дома в Нижнем Тагиле

    Екатеринбург, 19 декабря. Бетонная плита рухнула на жителя многоэтажного панельного дома в Нижнем Тагиле. Мужчина госпитализирован.

    Инцидент произошел в одном из домов Нижнего Тагила в понедельник. На мужчину, проживающего в многоэтажном панельном доме, обрушилась бетонная плита, отделяющая лестничный марш на первом этаже от подвала, пишет URA.RU.

    Мужчина получил травму ног и был госпитализирован. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила в настоящее время выясняет, когда в доме в последний раз проводился ремонт. Уточняется, что обслуживанием общего имущества многоэтажки занимается ООО «Ремстройсервис».

    Автор: Алексей Громов
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    #нижний тагил #многоэтажка
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