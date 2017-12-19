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Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
#Соцсети
Сегодня в Сети: смертельный для Украины «Северный поток-2», вывод офицеров РФ из СЦКК
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    Сегодня в Сети: смертельный для Украины «Северный поток-2», вывод офицеров РФ из СЦКК

    11:13  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:13  19 Декабря 2017
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    Сегодня в Сети: смертельный для Украины «Северный поток-2», вывод офицеров РФ из СЦКК

    Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.

    В Польше сочли «Северный поток-2» смертельным для Украины

    Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал реализацию масштабного российско-европейского проекта «Северный поток-2». По мнению политика, магистральный газопровод опасен для Центральной Европы, а для Украины так и вовсе может оказаться смертельным.

    «Это проект может быть даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа», — сказал поляк.

    Правда, ни слова не было сказано о том, что газ является гораздо более экологичным видом топлива, нежели уголь. Пользователи Рунета активно обсуждают высказывание Моравецкого.

    «Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает проект «Северный поток-2» опасным для Украины и полагает, что его реализация может иметь для Киева фатальные последствия», — поделилась новостью со своими читателями Леди Кац.

    «Новый польский премьер считает газопровод «Северный поток-2» опасным», — констатировал Zach McCoy.

    «Не «Северный поток-2» «убьет» Украину, а линия ее руководства: она уже потеряла около 20 миллиардов долларов от разрыва связей с Россией, ее резервы — лишь 5 миллиардов», — заметил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Сами этого добивались, украинцев подзуживали и помогали развалить страну. А теперь решили на «Северный поток-2» вину свалить», — недоумевает Елена.

    «Аналитик: «Северный поток-2» – «смерть» Украины? С этим можно согласиться», — констатировал Sergei Petrovski.

    Российские офицеры покинули Донбасс

    Россия приняла решение вывести своих офицеров из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. В настоящий момент центр располагается на подконтрольной Киеву территории. В МИД РФ неоднократно говорили о том, что украинские военные позволяют себе проявлять вопиющее неуважение по отношению к российским солдатам. 

    «Ахтунг! Резкое обострение на Донбассе. Стаханов, Первомайск под обстрелом. В Стаханове пропал свет. Также под обстрелом Горловка. Эвакуация российских офицеров сегодня из СЦКК сорвалась. Как бы не сasus belli. Военнообязанные в ДНР-ЛНР — ждем повесток!» — написал Иван Вайс.

    «Завтра наши офицеры выходят из СЦКК. Эта история чем-то напоминает эпопею с российскими олимпийцами, с той лишь разницей, что военные терпеть унижения и притеснения отказались, не дожидаясь, пока их попросят снять сначала шевроны, а затем и погоны», — написал Александр Коц.

    «Сегодня российские военные из состава совместнго центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе покинут территорию Украины. Причин много, но основная - закон: военнослужащие не могут раскрывать свои данные, а Украина при въезде с 01.01.2018 этого требует», — предположил Командир Полка.

    Трамп рассказал о тысячах спасенных жизней в России

    Президент США Дональд Трамп заявил о том, что благодаря вмешательству американских спецслужб был предотвращен теракт в Санкт-Петербурге, который мог бы унести тысячи жизней.

    «Могли погибнуть, возможно, тысячи людей… Им удалось задержать этих террористов до нападения, избежать человеческих жертв. И это прекрасно. Это именно то, как это должно работать», — сказал Трамп.

    Накануне президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу за помощь в предотвращении теракта.

    «ЦРУ льстят сами себе. Утверждая, что помогли ФСБ с достоверными источниками о террористах, пытавшихся устроить теракт у Казанского собора в Санк- Петербурге. Ага, оправдываются за бессилие в Сирии. После Победы России над ИГ(запрещено1 в РФ). Мол, не вы одни, русские, боретесь с терроризмом», — написал Станиславский.

    «Переводя на человеческий язык, группа «Трампа» не дала группе «Клинтон» провести теракт, сообщив о нем нашим службам», — высказал неожиданное предположение Андранник Бурджиев.

    «Теракт в Петербурге мог бы унести жизни тысяч человек, заявил Трамп», — сообщил читателям ГлавТвит.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #донбасс
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