Сегодня в Сети: смертельный для Украины «Северный поток-2», вывод офицеров РФ из СЦКК

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В Польше сочли «Северный поток-2» смертельным для Украины

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал реализацию масштабного российско-европейского проекта «Северный поток-2». По мнению политика, магистральный газопровод опасен для Центральной Европы, а для Украины так и вовсе может оказаться смертельным.

«Это проект может быть даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа», — сказал поляк.

Правда, ни слова не было сказано о том, что газ является гораздо более экологичным видом топлива, нежели уголь. Пользователи Рунета активно обсуждают высказывание Моравецкого.

«Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает проект «Северный поток-2» опасным для Украины и полагает, что его реализация может иметь для Киева фатальные последствия», — поделилась новостью со своими читателями Леди Кац.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает проект «Северный поток-2» опасным для Украины и полагает, что его реализация может иметь для Киева фатальные последствия. pic.twitter.com/0q1rOjvs7k — Леди Кац (@lady_Katz) 19 декабря 2017 г.

«Новый польский премьер считает газопровод «Северный поток-2» опасным», — констатировал Zach McCoy.

Новый польский премьер считает газопровод Северный поток-2 опасным — Zach McCoy (@zm2010) 19 декабря 2017 г.

«Не «Северный поток-2» «убьет» Украину, а линия ее руководства: она уже потеряла около 20 миллиардов долларов от разрыва связей с Россией, ее резервы — лишь 5 миллиардов», — заметил российский сенатор Алексей Пушков.

Не Сев.поток-2 "убьет" Украину, а линия ее рук-ва: она уже потеряла ок. 20 млрд долл от разрыва связей с Россией, ее резервы - лишь 5 млрд. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 декабря 2017 г.

«Сами этого добивались, украинцев подзуживали и помогали развалить страну. А теперь решили на «Северный поток-2» вину свалить», — недоумевает Елена.

Только увидел ??? и сказал " наконец-то". Сами этого добивались, украинцев подзуживали и помогали развалить страну. А теперь решили на "Северный поток-2" вину свалить — Елена (@HellenRusova) 18 декабря 2017 г.

«Аналитик: «Северный поток-2» – «смерть» Украины? С этим можно согласиться», — констатировал Sergei Petrovski.

Российские офицеры покинули Донбасс

Россия приняла решение вывести своих офицеров из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. В настоящий момент центр располагается на подконтрольной Киеву территории. В МИД РФ неоднократно говорили о том, что украинские военные позволяют себе проявлять вопиющее неуважение по отношению к российским солдатам.

«Ахтунг! Резкое обострение на Донбассе. Стаханов, Первомайск под обстрелом. В Стаханове пропал свет. Также под обстрелом Горловка. Эвакуация российских офицеров сегодня из СЦКК сорвалась. Как бы не сasus belli. Военнообязанные в ДНР-ЛНР — ждем повесток!» — написал Иван Вайс.

Ахтунг! Резкое обострение на Донбассе. Стаханов, Первомайск под обстрелом. В Стаханове пропал свет. Также под обстрелом Горловка.

Эвакуация российских офицеров сегодня из СЦКК сорвалась. Как бы не сasus belli. :( Военнообязанные в ДНР-ЛНР - ждем повесток! — Иван Вайс (@VaisYogan) 18 декабря 2017 г.

«Завтра наши офицеры выходят из СЦКК. Эта история чем-то напоминает эпопею с российскими олимпийцами, с той лишь разницей, что военные терпеть унижения и притеснения отказались, не дожидаясь, пока их попросят снять сначала шевроны, а затем и погоны», — написал Александр Коц.

Завтра наши офицеры выходят из СЦКК. Эта история чем-то напоминает эпопею с российскими олимпийцами, с той лишь разницей, что военные терпеть унижения и притеснения отказались, не дожидаясь, пока их попросят снять сначала шевроны, а затем и погоны. https://t.co/FCRe2tOYlX — Александр Коц (@sashakots) 18 декабря 2017 г.

«Сегодня российские военные из состава совместнго центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе покинут территорию Украины. Причин много, но основная - закон: военнослужащие не могут раскрывать свои данные, а Украина при въезде с 01.01.2018 этого требует», — предположил Командир Полка.

Сегодня российские военные из состава совместнго центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе покинут территорию Украины. Причин много, но основная - закон: военнослужащие не могут раскрывать свои данные, а Украина при въезде с 01.01.2018 этого требует pic.twitter.com/thaiYTQSFW — Командир Полка (@kompolk) 19 декабря 2017 г.

Трамп рассказал о тысячах спасенных жизней в России

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что благодаря вмешательству американских спецслужб был предотвращен теракт в Санкт-Петербурге, который мог бы унести тысячи жизней.

«Могли погибнуть, возможно, тысячи людей… Им удалось задержать этих террористов до нападения, избежать человеческих жертв. И это прекрасно. Это именно то, как это должно работать», — сказал Трамп.

Накануне президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу за помощь в предотвращении теракта.

«ЦРУ льстят сами себе. Утверждая, что помогли ФСБ с достоверными источниками о террористах, пытавшихся устроить теракт у Казанского собора в Санк- Петербурге. Ага, оправдываются за бессилие в Сирии. После Победы России над ИГ(запрещено1 в РФ). Мол, не вы одни, русские, боретесь с терроризмом», — написал Станиславский.

ЦРУ льстят сами себе. Утверждая,в том,что помогли ФСБ в достоверных источников об террористов пытавших устроить теракт у Казанского собора в Санк- Петербурге

Ага,оправдываются за бессилие в Сирии.После Победы России над ИГ.

Мол не вы одни Русские в одиночку боретесь с терроризмом — Станиславский (@stas_stanyslavs) 17 декабря 2017 г.

«Переводя на человеческий язык, группа «Трампа» не дала группе «Клинтон» провести теракт, сообщив о нем нашим службам», — высказал неожиданное предположение Андранник Бурджиев.

Переводя на человеческий язык, группа "Трампа" не дала группе "Клинтон" провести теракт сообщив о нем нашим службам. — Андранник Бурджиев (@AdonisVernalis) 19 декабря 2017 г.

«Теракт в Петербурге мог бы унести жизни тысяч человек, заявил Трамп», — сообщил читателям ГлавТвит.

Теракт в Петербурге мог бы унести жизни тысяч человек, заявил Трампhttps://t.co/6IaXbrRv5U — ГлавТвит (@GlavTW) 19 декабря 2017 г.

1 Организация запрещена на территории РФ.