Сегодня в Сети: смертельный для Украины «Северный поток-2», вывод офицеров РФ из СЦКК
Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.
В Польше сочли «Северный поток-2» смертельным для Украины
Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал реализацию масштабного российско-европейского проекта «Северный поток-2». По мнению политика, магистральный газопровод опасен для Центральной Европы, а для Украины так и вовсе может оказаться смертельным.
«Это проект может быть даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа», — сказал поляк.
Правда, ни слова не было сказано о том, что газ является гораздо более экологичным видом топлива, нежели уголь. Пользователи Рунета активно обсуждают высказывание Моравецкого.
«Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает проект «Северный поток-2» опасным для Украины и полагает, что его реализация может иметь для Киева фатальные последствия», — поделилась новостью со своими читателями Леди Кац.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает проект «Северный поток-2» опасным для Украины и полагает, что его реализация может иметь для Киева фатальные последствия. pic.twitter.com/0q1rOjvs7k— Леди Кац (@lady_Katz) 19 декабря 2017 г.
«Новый польский премьер считает газопровод «Северный поток-2» опасным», — констатировал Zach McCoy.
Новый польский премьер считает газопровод Северный поток-2 опасным— Zach McCoy (@zm2010) 19 декабря 2017 г.
«Не «Северный поток-2» «убьет» Украину, а линия ее руководства: она уже потеряла около 20 миллиардов долларов от разрыва связей с Россией, ее резервы — лишь 5 миллиардов», — заметил российский сенатор Алексей Пушков.
Не Сев.поток-2 "убьет" Украину, а линия ее рук-ва: она уже потеряла ок. 20 млрд долл от разрыва связей с Россией, ее резервы - лишь 5 млрд.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 декабря 2017 г.
«Сами этого добивались, украинцев подзуживали и помогали развалить страну. А теперь решили на «Северный поток-2» вину свалить», — недоумевает Елена.
Только увидел ??? и сказал " наконец-то". Сами этого добивались, украинцев подзуживали и помогали развалить страну. А теперь решили на "Северный поток-2" вину свалить— Елена (@HellenRusova) 18 декабря 2017 г.
«Аналитик: «Северный поток-2» – «смерть» Украины? С этим можно согласиться», — констатировал Sergei Petrovski.
Аналитик: "Северный поток-2" – "смерть" Украины? С этим можно согласиться: https://t.co/WdJd4TCtIa— Sergei Petrovski (@SerPetrovski) 18 декабря 2017 г.
Российские офицеры покинули Донбасс
Россия приняла решение вывести своих офицеров из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. В настоящий момент центр располагается на подконтрольной Киеву территории. В МИД РФ неоднократно говорили о том, что украинские военные позволяют себе проявлять вопиющее неуважение по отношению к российским солдатам.
«Ахтунг! Резкое обострение на Донбассе. Стаханов, Первомайск под обстрелом. В Стаханове пропал свет. Также под обстрелом Горловка. Эвакуация российских офицеров сегодня из СЦКК сорвалась. Как бы не сasus belli. Военнообязанные в ДНР-ЛНР — ждем повесток!» — написал Иван Вайс.
Ахтунг! Резкое обострение на Донбассе. Стаханов, Первомайск под обстрелом. В Стаханове пропал свет. Также под обстрелом Горловка.— Иван Вайс (@VaisYogan) 18 декабря 2017 г.
Эвакуация российских офицеров сегодня из СЦКК сорвалась. Как бы не сasus belli. :( Военнообязанные в ДНР-ЛНР - ждем повесток!
«Завтра наши офицеры выходят из СЦКК. Эта история чем-то напоминает эпопею с российскими олимпийцами, с той лишь разницей, что военные терпеть унижения и притеснения отказались, не дожидаясь, пока их попросят снять сначала шевроны, а затем и погоны», — написал Александр Коц.
Завтра наши офицеры выходят из СЦКК. Эта история чем-то напоминает эпопею с российскими олимпийцами, с той лишь разницей, что военные терпеть унижения и притеснения отказались, не дожидаясь, пока их попросят снять сначала шевроны, а затем и погоны. https://t.co/FCRe2tOYlX— Александр Коц (@sashakots) 18 декабря 2017 г.
«Сегодня российские военные из состава совместнго центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе покинут территорию Украины. Причин много, но основная - закон: военнослужащие не могут раскрывать свои данные, а Украина при въезде с 01.01.2018 этого требует», — предположил Командир Полка.
Сегодня российские военные из состава совместнго центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе покинут территорию Украины. Причин много, но основная - закон: военнослужащие не могут раскрывать свои данные, а Украина при въезде с 01.01.2018 этого требует pic.twitter.com/thaiYTQSFW— Командир Полка (@kompolk) 19 декабря 2017 г.
Трамп рассказал о тысячах спасенных жизней в России
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что благодаря вмешательству американских спецслужб был предотвращен теракт в Санкт-Петербурге, который мог бы унести тысячи жизней.
«Могли погибнуть, возможно, тысячи людей… Им удалось задержать этих террористов до нападения, избежать человеческих жертв. И это прекрасно. Это именно то, как это должно работать», — сказал Трамп.
Накануне президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу за помощь в предотвращении теракта.
«ЦРУ льстят сами себе. Утверждая, что помогли ФСБ с достоверными источниками о террористах, пытавшихся устроить теракт у Казанского собора в Санк- Петербурге. Ага, оправдываются за бессилие в Сирии. После Победы России над ИГ(запрещено1 в РФ). Мол, не вы одни, русские, боретесь с терроризмом», — написал Станиславский.
ЦРУ льстят сами себе. Утверждая,в том,что помогли ФСБ в достоверных источников об террористов пытавших устроить теракт у Казанского собора в Санк- Петербурге— Станиславский (@stas_stanyslavs) 17 декабря 2017 г.
Ага,оправдываются за бессилие в Сирии.После Победы России над ИГ.
Мол не вы одни Русские в одиночку боретесь с терроризмом
«Переводя на человеческий язык, группа «Трампа» не дала группе «Клинтон» провести теракт, сообщив о нем нашим службам», — высказал неожиданное предположение Андранник Бурджиев.
Переводя на человеческий язык, группа "Трампа" не дала группе "Клинтон" провести теракт сообщив о нем нашим службам.— Андранник Бурджиев (@AdonisVernalis) 19 декабря 2017 г.
«Теракт в Петербурге мог бы унести жизни тысяч человек, заявил Трамп», — сообщил читателям ГлавТвит.
Теракт в Петербурге мог бы унести жизни тысяч человек, заявил Трампhttps://t.co/6IaXbrRv5U— ГлавТвит (@GlavTW) 19 декабря 2017 г.
1 Организация запрещена на территории РФ.