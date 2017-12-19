Гражданина Норвегии арестовали в Москве за шпионаж
Москва, 19 декабря. Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже против РФ. Под стражей он пробудет до 5 февраля.
Пресс-секретарь суда Екатерина Краснова заявила, что на данное решение уже поступила апелляционная жалоба, но когда она будет рассмотрена в Мосгорсуде пока неизвестно.
По данным следствия, Берг получил секретные сведения о Военно-морском флоте РФ. Документы ему передал россиянин Алексей Житнюк, обвиняемый в госизмене. В конце ноября он также был арестован Лефортовский судом Москвы.
Берг был задержан при передаче секретных документов. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ РФ.