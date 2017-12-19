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Политика
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Гражданина Норвегии арестовали в Москве за шпионаж
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    Гражданина Норвегии арестовали в Москве за шпионаж

    11:59  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:17  19 Декабря 2017
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    Гражданина Норвегии арестовали в Москве за шпионаж

    Москва, 19 декабря. Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже против РФ. Под стражей он пробудет до 5 февраля. 

    Пресс-секретарь суда Екатерина Краснова заявила, что на данное решение уже поступила апелляционная жалоба, но когда она будет рассмотрена в Мосгорсуде пока неизвестно.

    По данным следствия, Берг получил секретные сведения о Военно-морском флоте РФ. Документы ему передал россиянин Алексей Житнюк, обвиняемый в госизмене. В конце ноября он также был арестован Лефортовский судом Москвы.

    Берг был задержан при передаче секретных документов. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ РФ.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #норвегия #шпионаж
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