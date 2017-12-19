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«Хезболла» будет продолжать бороться с терроризмом на Ближнем Востоке
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    «Хезболла» будет продолжать бороться с терроризмом на Ближнем Востоке

    11:24  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:45  19 Декабря 2017
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    «Хезболла» будет продолжать бороться с терроризмом на Ближнем Востоке

    Тегеран, 19 декабря. Заместитель лидера ливанского движения сопротивления шейх Наим Касем заявил, что «Хезболла» не намерена сложить оружие.

    В ходе очередной международной конференции исламского единства, которая состоялась в Тегеране, заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы подчеркнул, что в Ливане никто не планирует проводить разоружение боевой группы партии. Бойцы движения сопротивления намерены продолжать бороться против террористов, а также обеспечивать безопасность Ливана.

    Шейх Касем отметил, что «Хезболла» является гарантом того, что Тегеран будет защищен от внешнего влияния, которое пытаются оказать на Ливан Саудовская Аравия и Израиль. В данный момент кризис, вызванный вмешательством Эр-Рияда, уже преодолен. Премьер-министр Ливана Саад Харири, сообщивший под давлением саудитов о своей отставке, вернулся в страну и приступил к выполнению своих обязанностей.

    Ранее сообщалось, что бойцы «Хезболлы» участвовали в сражениях с террористами на территории Сирии и внесли значительных вклад в победу над «Исламских государством1» (запрещенная в России террористическая группировка).

    «Хезболла» будет продолжать бороться с терроризмом на Ближнем Востоке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #хезболла #ливан #насралла #наим касем
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