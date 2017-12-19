Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин отметил взаимодействие России и Сербии в сфере транспортной инфраструктуры
Украина
Сильный снегопад обесточил почти 150 населенных пунктов на Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сильный снегопад обесточил почти 150 населенных пунктов на Украине

    14:20  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:20  19 Декабря 2017
    719

    Сильный снегопад обесточил почти 150 населенных пунктов на Украине

    Киев, 19 декабря. На Украине из-за сильного снегопада порядка 150 населенных пунктов остались без электроснабжения, спасатели извлекают сотни машин из-под снега, сообщили в украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    В Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Луганской областях Украины в течение 18-19 декабря из-за обильных снегопадов обесточены 149 населенных пунктов. Сотрудники Госслужбы Украины по ЧС из снежных заносов извлекли 333 автомобиля, оказав помощь 593 украинцам, застрявшим в снегопад на дороге.

    Ситуация на украинских трассах по-прежнему остается сложной, техники для расчистки дорог не хватает. Сторона движения из Киева перекрыта десятками фур, которые застряли в снегу. Глава украинского правительства Владимир Гройсман призвал экстренные службы, в том числе и полицию мобилизировать усилия, чтобы ликвидировать последствия снегопада. 

    Сильный снегопад обесточил почти 150 населенных пунктов на Украине

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #снегопад
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть