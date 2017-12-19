Сильный снегопад обесточил почти 150 населенных пунктов на Украине

Киев, 19 декабря. На Украине из-за сильного снегопада порядка 150 населенных пунктов остались без электроснабжения, спасатели извлекают сотни машин из-под снега, сообщили в украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Луганской областях Украины в течение 18-19 декабря из-за обильных снегопадов обесточены 149 населенных пунктов. Сотрудники Госслужбы Украины по ЧС из снежных заносов извлекли 333 автомобиля, оказав помощь 593 украинцам, застрявшим в снегопад на дороге.

Ситуация на украинских трассах по-прежнему остается сложной, техники для расчистки дорог не хватает. Сторона движения из Киева перекрыта десятками фур, которые застряли в снегу. Глава украинского правительства Владимир Гройсман призвал экстренные службы, в том числе и полицию мобилизировать усилия, чтобы ликвидировать последствия снегопада.