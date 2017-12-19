Британский флот неспособен на равных противостоять России и Китаю — эксперт

После двух недель плавания авианосец, который должен был стать флагманом британского флота, начал набирать 200 литров воды каждый час. Как показала проверка, причиной стала недоработка, которая была допущена при обшивке корабля. Кроме того, испытания выявили серьезную проблему с одним из винтов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает Би-би-си, представитель военно-морского флота Великобритании подтвердил, что корабль был отправлен на ремонт. По его словам, «Королева Елизавета» вернется в строй в начале следующего года.

Издание указывает, что военное ведомство Великобритании крайне обеспокоено тем фактом, что корабль стоимостью 3,1 миллиарда фунтов так быстро вышел из строя. При этом недовольство было вызвано тем, что на корабле было выявлено сразу несколько неполадок.

«Годен только для парада»

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН поломку новейшего британского авианосца.

«Хотелось бы сказать, что ничего страшного тут вроде бы и нет. С подобными проблемами сталкиваются все — и мы, и даже самый сильный флот — американский. Вообще все, кто хоть какой-то флот имеет и старается его модернизировать. И смеяться и тыкать пальцем тут просто некрасиво. Хотя нельзя не вспомнить, как британцы высмеивали дым над проходившим мимо них авианосцем «Адмирал Кузнецов». Можно еще вспомнить, как в начале года The Sun писала о том, что большинство британских многоцелевых субмарин находится в неисправном состоянии, при этом информация держится в тайне от Терезы Мэй. Ранее сообщалось о недостатках в тактико-технических характеристиках дорогущих (по миллиарду фунтов стерлингов каждый) эсминцев проекта Type 45, которые, как оказалось, легко обнаруживаются подводными лодками противника на расстоянии 100 миль. Еще раньше британские СМИ рассказали о неудачном запуске с субмарины межконтинентальной баллистической ракеты Trident II (D5), являющейся основой ядерных сил королевства», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт отметил, что все эти сообщения можно объяснить попыткой выбить больше денег на военные расходы. Однако на практике мы видим иное: Минобороны вдруг заявляет, что планирует оставить боевые корабли без противокорабельных ракет «Гапун» из-за сокращения финансирования, замена устаревшим комплексам может появиться только через 10 лет. Запускаемые с вертолетов Sea Skua (британская противокорабельная ракета малой дальности) также снимаются с вооружения, а новый тип ракет появится на вооружении не ранее 2020 года.

«Я уж молчу о программе перевооружения ядерных сил, которую больше 10 лет назад обещал еще Тони Блэр. И это на фоне заявления экс-министра обороны о готовности Британии нанести превентивный ядерный удар и заявлений премьер-министра о том, что Британия вернет флот, который когда-то правил морями. Впрочем, морские офицеры, понимающие ситуацию, не столь оптимистичны. Они говорят, что британский флот годен для парада, но не для боя, и что он практически неспособен на равных противостоять России и Китаю.

Кстати, совсем недавно The Daily Telegraph писала, что в будущем Россия и Китай могут захватить Великобританию «за очень короткий срок», если в стране продолжится сокращение численности военнослужащих. Опять же, понятно, что военные хотят побольше денег, потому и выходят подобные публикации, но это не отменяет того факта, что состояние вооруженных сил Британии, в том числе, флота — плачевное», — добавил Дмитрий Родионов.

При этом, заметил эксперт, у британцев по-прежнему не проходят «фантомные боли» бывшей владычицы морей, раз они готовятся к противостоянию с Россией и Китаем.