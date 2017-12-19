Органы безопасности СНГ перекрыли 11 каналов переброски рекрутов к террористам в Сирии

Москва, 19 декабря. Органы безопасности СНГ перекрыли 11 каналов рекрутов, которые собирались воевать в Сирии на стороне террористов, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Органы безопасности перекрыли 11 каналов рекрутов, которые собирались участвовать в войне в Сирии на стороне боевиков. Бортников обратил внимание, что после разгрома в Сирии и Ираке террористы меняют места своей дислокации.

«Потерпев военное поражение в Сирии и Ираке, международные террористические организации перегруппировывают силы и средства и направляют их за пределы Ближнего Востока», — констатировал он.

По данным ФСБ РФ, центром сосредоточения боевиков становится Афганистан. Бортников уточнил, что там уже размещаются позиции запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ).

«Откуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ», — заметил глава ведомства.

1 Организация запрещена на территории РФ.