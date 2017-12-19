Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Новости Сирии
Органы безопасности СНГ перекрыли 11 каналов переброски рекрутов к террористам в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Органы безопасности СНГ перекрыли 11 каналов переброски рекрутов к террористам в Сирии

    11:07  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:07  19 Декабря 2017
    1267

    Органы безопасности СНГ перекрыли 11 каналов переброски рекрутов к террористам в Сирии

    Москва, 19 декабря. Органы безопасности СНГ перекрыли 11 каналов рекрутов, которые собирались воевать в Сирии на стороне террористов, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

    Органы безопасности перекрыли 11 каналов рекрутов, которые собирались участвовать в войне в Сирии на стороне боевиков. Бортников обратил внимание, что после разгрома в Сирии и Ираке террористы меняют места своей дислокации.

    «Потерпев военное поражение в Сирии и Ираке, международные террористические организации перегруппировывают силы и средства и направляют их за пределы Ближнего Востока», — констатировал он.

    По данным ФСБ РФ, центром сосредоточения боевиков становится Афганистан. Бортников уточнил, что там уже размещаются позиции запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ).

    Органы безопасности СНГ перекрыли 11 каналов переброски рекрутов к террористам в Сирии

    «Откуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ», — заметил глава ведомства.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #террористы #афганистан #игил #ирак #бортников #фсб рф
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть