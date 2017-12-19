На Украине заметили, что охрана Порошенко обходится дороже армии

Киев, 19 декабря. Президент Украины Петр Порошенко обходится государству слишком дорого: на его охрану уходит больше денег, чем на армию, считает волонтер АТО и украинский шоумен Алексей Мочанов.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne. По словам Мочанова, охрана Порошенко экипирована намного более дорогостоящим и качественным оружием, чем украинские государственные службы.

Такой вывод Мочанов сделал после просмотра видеосюжета о поездке Порошенко с Генеральным штабом и украинским министром обороны Степаном Полтораком в Пески, где в кадр попали несколько сотрудников Госохраны.

«Было видно, что, конечно, на охрану первого лица страны тратится намного больше денег, и (она экипирована – прим. ФАН) более качественно, чем охрана страны, которой это первое лицо управляет», — подытожил он.

Напомним, в начале декабря Верховная рада Украины утвердила бюджет на 2018 год, который резко раскритиковали как пользователи соцсетей, так и политики, назвавшие документ циничным и формирующим «полицейское государство» с низким уровнем жизни населения. В частности, в бюджете увеличиваются военные расходы и зарплаты депутатов Рады, при этом вместо ожидаемого повышения зарплат граждан на 28% минимальный размер оплаты труда будет увеличен только на 16%.