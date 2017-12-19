ДНР: все российские и украинские офицеры СЦКК покинули Донбасс

Донецк, 18 декабря. Представитель Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения Руслан Якубов сообщил, что все российские и украинские офицеры из СЦКК благополучно пересекли линию соприкосновения в Донбассе, покинув территорию ДНР.

Он уточнил, что офицеры ВСУ выехали на территории, подконтрольные Киеву, а российские военные покинули территорию республики и пересекли линию соприкосновения, пишет РИА Новости.

Кроме того, Якубов отметил, что выход офицеров РФ был вынужденный, и по этой причине досрочный: «Их смена должна была находиться тут еще полтора месяца». Напомним, СЦКК был создан по поручению президентов РФ и Украины после заключения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. В него вошли офицеры Генштабов ВС РФ и Украины.

В МИД РФ неоднократно указывали на то, что СЦКК сталкивается с трудностями из-за позиции украинских властей. В частности, они выступали против документальной регламентации функционирования центра. Попытки решить этот вопрос так и не увенчались успехом.

В понедельник в МИД РФ заявили, что «дальнейшая работа представительства Вооруженных Сил Российской Федерации в СЦКК стала невозможной» и входящие в состав Центра российские офицеры покинут Украину 19 декабря.

Киев дал гарантии безопасности для перехода российских и украинских офицеров из Совместного центра по контролю и координации через линию соприкосновения в Донбассе. На месте также присутствуют представители ОБСЕ.