Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Новороссия
ДНР: все российские и украинские офицеры СЦКК покинули Донбасс
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДНР: все российские и украинские офицеры СЦКК покинули Донбасс

    10:56  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:36  19 Декабря 2017
    649

    ДНР: все российсский и украинские офицеры СЦКК покинули Донбасс

    Донецк, 18 декабря. Представитель Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения Руслан Якубов сообщил, что все российские и украинские офицеры из СЦКК  благополучно пересекли линию соприкосновения в Донбассе, покинув территорию ДНР.

    Он уточнил, что офицеры ВСУ выехали на территории, подконтрольные Киеву, а российские военные покинули территорию республики и пересекли линию соприкосновения, пишет РИА Новости.

    Кроме того, Якубов отметил, что выход офицеров РФ был вынужденный, и по этой причине досрочный: «Их смена должна была находиться тут еще полтора месяца». Напомним, СЦКК был создан по поручению президентов РФ и Украины после заключения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. В него вошли офицеры Генштабов ВС РФ и Украины.

    В МИД РФ неоднократно указывали на то, что СЦКК сталкивается с трудностями из-за позиции украинских властей. В частности, они выступали против документальной регламентации функционирования центра. Попытки решить этот вопрос так и не увенчались успехом.

    В понедельник в МИД РФ заявили, что «дальнейшая работа представительства Вооруженных Сил Российской Федерации в СЦКК стала невозможной» и входящие в состав Центра российские офицеры покинут Украину 19 декабря. 

    Киев дал гарантии безопасности для перехода российских и украинских офицеров из Совместного центра по контролю и координации через линию соприкосновения в Донбассе. На месте также присутствуют представители ОБСЕ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #донбасс #украина
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть