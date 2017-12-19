Сирия: Госдума России утвердит соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе 21 декабря

Москва, 19 декабря. Государственная дума России намерена рассмотреть в ходе пленарного заседания 21 декабря вопрос об утверждении соглашения о расширении базы Военно-морского флота России (ВМФ РФ) в сирийском Тартусе. Об этом говорится в материалах электронной базы данных Госдумы.

«Включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Госдумы на 21 декабря 2017 года», — следует из текста документа.

Отмечается, что докладчиком по данному вопросу выступит заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

В минувший понедельник, 18 декабря, стало известно, что российские военнослужащие, участвующие в отправке инженерной техники и вооружения из Сирийской Арабской Республики в Россию, вернулись в пункт постоянной дислокации.

Ранее эксперт назвал сирийские Тартус и Хмеймим надежными опорами РФ на Ближнем Востоке.