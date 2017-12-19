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Сирия: Госдума России утвердит соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе 21 декабря
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    Сирия: Госдума России утвердит соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе 21 декабря

    10:45  19 Декабря 2017  /обновлено: 10:45  19 Декабря 2017
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    Сирия: Госдума России утвердит соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе 21 декабря

    Москва, 19 декабря. Государственная дума России намерена рассмотреть в ходе пленарного заседания 21 декабря вопрос об утверждении соглашения о расширении базы Военно-морского флота России (ВМФ РФ) в сирийском Тартусе. Об этом говорится в материалах электронной базы данных Госдумы.

    «Включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Госдумы на 21 декабря 2017 года», — следует из текста документа.

    Сирия: Госдума России утвердит соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе 21 декабря

    Отмечается, что докладчиком по данному вопросу выступит заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

    В минувший понедельник, 18 декабря, стало известно, что российские военнослужащие, участвующие в отправке инженерной техники и вооружения из Сирийской Арабской Республики в Россию, вернулись в пункт постоянной дислокации.

    Сирия: Госдума России утвердит соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе 21 декабря

    Ранее эксперт назвал сирийские Тартус и Хмеймим надежными опорами РФ на Ближнем Востоке.

    Автор: Дана Балан
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