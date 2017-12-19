Британцы раскритиковали правительство после поломки новейшего авианосца за 3 млрд фунтов

Лондон, 19 декабря. Британцы активно обсуждают в Сети поломку новейшего британского авианосца HMS Queen Elizabeth.

Ранее СМИ сообщили о поломке на корабле, который встал на службу в ряды Королевского военно-морского флота всего две недели назад.

«Переименуйте его в HMS Brexit», — пишет Django Rocks.

Rename it HMS Brexit. — Django Rocks #FBPE (@Djangoed2) December 18, 2017

«Должно быть, сделано в Китае, при чем по цене, по которой можно было сделать один корабль для Великобритании и три для себя», — пишет пользователь.

«А счет за ремонт оплатят налогоплательщики, потому что судостроительная компания вряд ли возьмет на себя ответственность за поломку», — негодует читатель.

Британцы возмущены такими огромными тратами в столь сложные для страны времена и критикуют правительство.

«Великобритания находится в режиме жесткой экономии (…), а они строят 3-миллиардный авианосец без самолетов, который работает на Windows XP и теперь еще и протекающий. У Мэй [премьер-министр Великобритании], похоже, есть денежное дерево! Немощное!» - пишет пользователь.

UK is in austerity, cutbacks across the public sector, food banks, people facing financial ruin and they build a 3bn aircraft carrier, with no aircraft, running on Windows XP and now leaks. Lets not forget the 45bn to EU May does have a money tree it seems. Inept! — Ryan Daley (@CelticOil) December 19, 2017

«На новом авианосце найдена утечка. Почти так же неловко, как не летать с его палубы. Кто построил такого белого слона (нечто чрезвычайно дорогостоящее, но не приносящее практической пользы — ред.)?» — пишет пользователь.

HMS Queen Elizabeth: Leak found on new aircraft carrier. Almost as embarrassing as having no aircraft to fly off its decks! Who would have built such a white elephant? https://t.co/LleKElRtNk — Jonathan Darby (@mmaj5darby) December 19, 2017

Напомним, морское судно строилось с 2009 года и обошлось налогоплательщикам Соединенного Королевства более чем в 3 миллиардов фунтов. Корабль назван в честь королевы Елизаветы I. Экипаж авианосца – 700 человек.