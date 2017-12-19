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Британцы раскритиковали правительство после поломки новейшего авианосца за 3 млрд фунтов
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    Британцы раскритиковали правительство после поломки новейшего авианосца за 3 млрд фунтов

    11:01  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:13  19 Декабря 2017
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    Британцы раскритиковали правительство после поломки новейшего авианосца за 3 млрд фунтов

    Лондон, 19 декабря. Британцы активно обсуждают в Сети поломку новейшего британского авианосца HMS Queen Elizabeth.

    Ранее СМИ сообщили о поломке на корабле, который встал на службу в ряды Королевского военно-морского флота всего две недели назад.

    «Переименуйте его в HMS Brexit», — пишет Django Rocks.

    «Должно быть, сделано в Китае, при чем по цене, по которой можно было сделать один корабль для Великобритании и три для себя», — пишет пользователь.

    Британцы раскритиковали правительство за поломку новейшего авианосца

    «А счет за ремонт оплатят налогоплательщики, потому что судостроительная компания вряд ли возьмет на себя ответственность за поломку», — негодует читатель.

    Британцы раскритиковали правительство за поломку новейшего авианосца

    Британцы возмущены такими огромными тратами в столь сложные для страны времена и критикуют правительство.

    «Великобритания находится в режиме жесткой экономии (…), а они строят 3-миллиардный авианосец без самолетов, который работает на Windows XP и теперь еще и протекающий. У Мэй [премьер-министр Великобритании], похоже, есть денежное дерево! Немощное!» - пишет пользователь.

    «На новом авианосце найдена утечка. Почти так же неловко, как не летать с его палубы. Кто построил такого белого слона (нечто чрезвычайно дорогостоящее, но не приносящее практической пользы  — ред.)?» — пишет пользователь.

    Напомним, морское судно строилось с 2009 года и обошлось налогоплательщикам Соединенного Королевства более чем в 3 миллиардов фунтов. Корабль назван в честь королевы Елизаветы I. Экипаж авианосца – 700 человек.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #великобритания #вмс #авианосец
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