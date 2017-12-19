РФ и Таджикистан готовы дать отпор изгнанным из Сирии боевикам

Душанбе, 19 декабря. ВС России и Таджикистана готовы к сотрудничеству против боевиков ИГ1 (террористическая организация «Исламское государство»1 запрещена в РФ), разгромленных в Сирии. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО Александр Лапин при передачи военной техники в Душанбе.

Российская военная группировка совместно с армией Сирии разгромила наиболее боеспособные силы ИГ на Ближнем Востоке, сказал генерал-лейтенант Александр Лапин. Он подчеркнул, что солдаты и офицеры возвращаются на места постоянной дислокации в РФ, однако говорить о завершении борьбы с международным терроризмом пока рано.

«Боевики, получив отпор в Сирии, наращивают присутствие в Афганистане. Это подготовленный, хорошо оснащенный и мотивированный противник, которого нельзя недооценивать», — сказал Лапин.

Глава ЦВО отметил, что Россия передала Таджикистану проверенные образцы вооружения, которое повысит боевые возможности таджикской армии в условиях горной местности. Он добавил, что перед ВС России и Таджикистана стоит общая задача по защите границ и обеспечению безопасности в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.