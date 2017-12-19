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Россия
Заместитель Шойгу встретился с академиками РАН в Москве
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    Заместитель Шойгу встретился с академиками РАН в Москве

    10:53  19 Декабря 2017  /обновлено: 10:53  19 Декабря 2017
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    Заместитель Шойгу встретился с академиками РАН в Москве

    Москва, 19 декабря. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Юрий Борисов провел встречу с представителями Российской академии наук.

    Департамент информации министерства обороны России сообщил, что на мероприятии присутствовал президент Российской академии наук Александр Сергеев, а также представители лидирующих российских вузов, органов власти, предприятий оборонной промышленности и органов военного командования.

    Во время встречи участники обсудили выполнение программы фундаментально-поисковых исследований, которые ведутся в интересах военного ведомства России.

    «Начинается новый программный период, для нас это Государственная программа вооружения, для нас определены требования и индикаторы, на которые мы должны выйти к 2027 году. Это достаточно амбициозные и серьезные задачи», — подчеркнул заместитель Шойгу.

    По мнению Юрия Борисова, тесное взаимодействие между министерством обороны и представителями науки позволит создавать интеллектуальное и высокоточное оружие для российской армии. Президент РАН подтвердил готовность академиков сотрудничать с Минобороны РФ.

    Заместитель Шойгу встретился с академиками РАН в Москве

    Автор: Алексей Громов
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