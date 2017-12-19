Заместитель Шойгу встретился с академиками РАН в Москве

Москва, 19 декабря. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Юрий Борисов провел встречу с представителями Российской академии наук.

Департамент информации министерства обороны России сообщил, что на мероприятии присутствовал президент Российской академии наук Александр Сергеев, а также представители лидирующих российских вузов, органов власти, предприятий оборонной промышленности и органов военного командования.

Во время встречи участники обсудили выполнение программы фундаментально-поисковых исследований, которые ведутся в интересах военного ведомства России.

«Начинается новый программный период, для нас это Государственная программа вооружения, для нас определены требования и индикаторы, на которые мы должны выйти к 2027 году. Это достаточно амбициозные и серьезные задачи», — подчеркнул заместитель Шойгу.

По мнению Юрия Борисова, тесное взаимодействие между министерством обороны и представителями науки позволит создавать интеллектуальное и высокоточное оружие для российской армии. Президент РАН подтвердил готовность академиков сотрудничать с Минобороны РФ.