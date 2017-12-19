Сирия сегодня: США сократят поддержку курдов, САА развивает наступление в Идлибе

Сирия, 19 декабря. Соединенные Штаты собираются сократить поддержку военизированных курдских формирований. Сирийская арабская армия (САА) развивает наступление в провинции Идлиб. В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что принципиальных трудностей в организации конгресса национального диалога Сирийской Арабской Республики (САР) нет. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Развитие наступления в Идлибе

На юге провинции Идлиб идут ожесточенные боестолкновения между правительственными силами и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам», которые плотно связаны с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Правительственным войскам приходится крайне тяжело, поскольку у боевиков в достатке противотанковое вооружение и боеприпасы к нему. Тем не менее штурмовые подразделения САА продолжают продвигаться, и делают это крайне успешно.

Источник ФАН в САА прислал в редакцию видео боев за населенный пункт Тель-Хинзир.

На видеоролике можно увидеть непосредственно артподготовку и обработку позиций боевиков из стрелкового оружия.

Нацдиалог

Дата конгресса национального диалога САР в Сочи пока все еще не определена, но принципиальных трудностей по организации нет. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.

«Пока дата (конгресса — Прим. ФАН) не определена. Продолжается процесс подготовки, идет процесс согласования участников данного мероприятия между странами-гарантами. Нужно целый ряд непростых вопросов урегулировать с тем, чтобы обеспечить успех этого мероприятия. Все идет своим чередом, по плану. Надеемся, что конгресс состоится в свое время. Принципиальных трудностей нет», — сказал Гатилов.

Курдский вопрос

Соединенные Штаты планируют сократить поддержку «Демократических сил Сирии» (SDF) из-за значительного прогресса в противодействии террористической группировке «Исламское государство»1 (организация запрещена в России). Об этом журналистам заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.

Напомним, что Белый дом в понедельник, 18 декабря, распространил Стратегию национальной безопасности. По словам представителя Белого дома, «часть этой стратегии — борьба с экстремистскими организациями»:

«Мы знаем, что мы достигли… прогресса в 2017 году, ИГ больше не контролирует территории. США предоставляли тяжелое вооружение SDF. И он (Трамп — Прим. ФАН) сказал, когда он это сделал, что это будет ограниченной по времени поддержкой», — отметил представитель американской администрации.

По его словам, в связи с тем, что «Исламское государство» больше не контролирует территории, поддержка курдов прекращается.

1 Организация запрещена на территории РФ.