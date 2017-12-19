Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Новости Сирии
Сирия сегодня: США сократят поддержку курдов, САА развивает наступление в Идлибе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: США сократят поддержку курдов, САА развивает наступление в Идлибе

    10:33  19 Декабря 2017  /обновлено: 10:33  19 Декабря 2017
    1849

    Сирия сегодня: США сократят поддержку курдов, САА развивает наступление в Идлибе

    Сирия, 19 декабря. Соединенные Штаты собираются сократить поддержку военизированных курдских формирований. Сирийская арабская армия (САА) развивает наступление в провинции Идлиб. В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что принципиальных трудностей в организации конгресса национального диалога Сирийской Арабской Республики (САР) нет. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Развитие наступления в Идлибе

    На юге провинции Идлиб идут ожесточенные боестолкновения между правительственными силами и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам», которые плотно связаны с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

    Правительственным войскам приходится крайне тяжело, поскольку у боевиков в достатке противотанковое вооружение и боеприпасы к нему. Тем не менее штурмовые подразделения САА продолжают продвигаться, и делают это крайне успешно.

    Источник ФАН в САА прислал в редакцию видео боев за населенный пункт Тель-Хинзир.

    На видеоролике можно увидеть непосредственно артподготовку и обработку позиций боевиков из стрелкового оружия.

    Нацдиалог

    Дата конгресса национального диалога САР в Сочи пока все еще не определена, но принципиальных трудностей по организации нет. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.

    «Пока дата (конгресса — Прим. ФАН) не определена. Продолжается процесс подготовки, идет процесс согласования участников данного мероприятия между странами-гарантами. Нужно целый ряд непростых вопросов урегулировать с тем, чтобы обеспечить успех этого мероприятия. Все идет своим чередом, по плану. Надеемся, что конгресс состоится в свое время. Принципиальных трудностей нет», — сказал Гатилов.

    Курдский вопрос

    Соединенные Штаты планируют сократить поддержку «Демократических сил Сирии» (SDF) из-за значительного прогресса в противодействии террористической группировке «Исламское государство»1 (организация запрещена в России). Об этом журналистам заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.

    Сирия сегодня: США сократят поддержку курдов, САА развивает наступление в Идлибе

    Напомним, что Белый дом в понедельник, 18 декабря, распространил Стратегию национальной безопасности. По словам представителя Белого дома, «часть этой стратегии — борьба с экстремистскими организациями»:

    «Мы знаем, что мы достигли… прогресса в 2017 году, ИГ больше не контролирует территории. США предоставляли тяжелое вооружение SDF. И он (Трамп — Прим. ФАН) сказал, когда он это сделал, что это будет ограниченной по времени поддержкой», — отметил представитель американской администрации.

    По его словам, в связи с тем, что «Исламское государство» больше не контролирует территории, поддержка курдов прекращается.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дональд трамп #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #трамп #вкс рф #игил
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть