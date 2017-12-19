Киев, 19 декабря. Президент Украины Петр Порошенко и его окружение сожалеют о разрыве отношений с Россией в то время, когда США готовы отвернуться от Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков.

По словам Маркова, недавно в узком кругу Порошенко признался, что США не собираются помогать Украине. На фоне этого он отметил, что и Россия не придет на помощь Киеву, из-за политики украинского руководства, направленной в последние годы на полный разрыв связей.

«У нас абсолютно точная информация из его ближайшего окружения о том, что, напиваясь, они говорят одно – «США нас сдали, а русские нас никогда не простят», — цитирует Маркова «Ньинформ». — Вот, что они говорят».

По мнению экспертов, в настоящее время Запад находится на стороне бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и допускает новый государственный переворот на Украине. Однако перед этим украинского лидера принуждают к добровольной отставке.