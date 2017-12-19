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Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Украина
Русские нас не простят: в Киеве рассказали, о чем сожалеет пьяный Порошенко
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    Русские нас не простят: в Киеве рассказали, о чем сожалеет пьяный Порошенко

    10:41  19 Декабря 2017  /обновлено: 10:41  19 Декабря 2017
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    Русские нас не простят: в Киеве рассказали, о чем сожалеет пьяный Порошенко

    Киев, 19 декабря. Президент Украины Петр Порошенко и его окружение сожалеют о разрыве отношений с Россией в то время, когда США готовы отвернуться от Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков.

    По словам Маркова, недавно в узком кругу Порошенко признался, что США не собираются помогать Украине. На фоне этого он отметил, что и Россия не придет на помощь Киеву, из-за политики украинского руководства, направленной в последние годы на полный разрыв связей.

    «У нас абсолютно точная информация из его ближайшего окружения о том, что, напиваясь, они говорят одно – «США нас сдали, а русские нас никогда не простят», — цитирует Маркова «Ньинформ». — Вот, что они говорят».

    Русские нас не простят: в Киеве рассказали, о чем сожалеет пьяный Порошенко

    По мнению экспертов, в настоящее время Запад находится на стороне бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и допускает новый государственный переворот на Украине. Однако перед этим украинского лидера принуждают к добровольной отставке. 

    «Петру Алексеевичу сейчас по разным каналам пытаются объяснить, что лучше договориться об условиях ухода», — констатирует известный российский политолог Дмитрий Куликов.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #сша #украина #порошенко
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