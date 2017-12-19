Видеодайджест новостей, утро 19 декабря 2017 года

Министерство обороны США в период с 2007 по 2012 год потратило 22 миллиона долларов на изучение неопознанных летающих объектов (НЛО). Инициатором программы, которая официально называется «Продвинутой программой идентификации авиационных угроз», выступил сенатор-демократ от штата Невада Гарри Рейд. В ходе работы было собрано большое количество аудио- и видеоматериалов. Часть информации до сих пор остается засекреченной.

Саакашвили сравнил Порошенко с пивом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил президента Украины Петра Порошенко с пивом, от которого у страны будет «самое плохое похмелье». Саакашвили заметил, что крепкие алкогольные напитки, например водку, организм воспринимает как отраву и отторгает. Если же человек пьет пиво, то организм думает, что это пища, и в итоге пьет больше и травится, соответственно, больше.



