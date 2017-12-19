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Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Политика
Видеодайджест новостей, утро 19 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 19 декабря 2017 года

    Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали нуждающимся продуктовые наборы общим весом 1,9 тонны.
    10:23 19 Декабря 2017
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    ЦПВС провел гуманитарную акцию в провинции Даръа

    Видеодайджест новостей, утро 19 декабря 2017 года

    Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали нуждающимся продуктовые наборы общим весом 1,9 тонны. Кроме того, врачи ЦПВС оказали медицинскую помощь 23 мирным жителям.

     

    САА продолжает наступление в Западной Гуте

    Видеодайджест новостей, утро 19 декабря 2017 года

    В данный момент сирийцы продолжают успешно развивать наступление на позиции террористов в окрестностях Бейт-Джинна. Накануне под контроль правительственных войск перешли холмы аль-Ахмара, аль-Мактула и Хазан к северу от Бейт-Джинна. Активизировать наступление в Западной Гуте удалось после переброски части сил с других фронтов, что стало возможно после разгрома «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) силами правительственных войск при поддержке ВКС РФ.

     

     

    Пентагон потратил 22 миллиона долларов на изучение НЛО

    Видеодайджест новостей, утро 19 декабря 2017 года

    Министерство обороны США в период с 2007 по 2012 год потратило 22 миллиона долларов на изучение неопознанных летающих объектов (НЛО). Инициатором программы, которая официально называется «Продвинутой программой идентификации авиационных угроз», выступил сенатор-демократ от штата Невада Гарри Рейд. В ходе работы было собрано большое количество аудио- и видеоматериалов. Часть информации до сих пор остается засекреченной.


     

    Саакашвили сравнил Порошенко с пивом

    Видеодайджест новостей, утро 19 декабря 2017 года

    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил президента Украины Петра Порошенко с пивом, от которого у страны будет «самое плохое похмелье». Саакашвили заметил, что крепкие алкогольные напитки, например водку, организм воспринимает как отраву и отторгает. Если же человек пьет пиво, то организм думает, что это пища, и в итоге пьет больше и травится, соответственно, больше.

     


     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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