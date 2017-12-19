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Политика
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Украина
«Жесткий подход»: на Украине придумали новый сценарий «возвращения» Крыма
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    «Жесткий подход»: на Украине придумали новый сценарий «возвращения» Крыма

    10:21  19 Декабря 2017  /обновлено: 10:21  19 Декабря 2017
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    «Жесткий подход»: на Украине придумали новый сценарий «возвращения» Крыма

    Киев, 19 декабря. Украина должна действовать жестко, чтобы «вернуть» себе Крым, считает заместитель председателя запрещенного в РФ меджлиса1 крымскотатарского народа1 Ахтем Чийгоз. Соответствующий сценарий по «возвращению» Крыма он предложил украинским СМИ.

    Как считает Чийгоз, только «жесткий подход» позволит Украине «вернуть» Крым. Он обвинил Россию в том, что она в сообщениях о жизни в республике якобы искажает действительность, и призвал отправлять в Крым долгосрочные международные миссии.

    «Здесь надо очень жестко подходить», — заявил Чийгоз.

    Напомним, этой осенью лидеры запрещенного в РФ меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров прибыли на Украину после тюремного заключения в России. Чийгоз был приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о беспорядках у здания парламента в Симферополе в феврале 2014 года. По прибытии на Украину Чийгоз и Умеров заявили, что их организация усилит деятельность по отторжению Крыма от РФ.

    Крым вошел в состав России по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к РФ. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #крым #меджлис
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