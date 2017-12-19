«Жесткий подход»: на Украине придумали новый сценарий «возвращения» Крыма

Киев, 19 декабря. Украина должна действовать жестко, чтобы «вернуть» себе Крым, считает заместитель председателя запрещенного в РФ меджлиса1 крымскотатарского народа1 Ахтем Чийгоз. Соответствующий сценарий по «возвращению» Крыма он предложил украинским СМИ.

Как считает Чийгоз, только «жесткий подход» позволит Украине «вернуть» Крым. Он обвинил Россию в том, что она в сообщениях о жизни в республике якобы искажает действительность, и призвал отправлять в Крым долгосрочные международные миссии.

«Здесь надо очень жестко подходить», — заявил Чийгоз.

Напомним, этой осенью лидеры запрещенного в РФ меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров прибыли на Украину после тюремного заключения в России. Чийгоз был приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о беспорядках у здания парламента в Симферополе в феврале 2014 года. По прибытии на Украину Чийгоз и Умеров заявили, что их организация усилит деятельность по отторжению Крыма от РФ.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к РФ. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает.

1 Организация запрещена на территории РФ.