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Подросток убил 15-летнего детдомовца на спортплощадке в Иркутске
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    Подросток убил 15-летнего детдомовца на спортплощадке в Иркутске

    10:10  19 Декабря 2017  /обновлено: 10:12  19 Декабря 2017
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    Подросток убил 15-летнего детдомовца на спортплощадке в Иркутске

    Иркутск, 19 декабря. В Иркутске в результате ссоры 16-летний парень убил 15-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра.

    Как рассказали в СУ СК по Иркутской области, тело юноши обнаружили на спортплощадке одной из школ. По версии следствия, накануне вечером между двумя несовершеннолетними вспыхнула ссора. В результате поножовщины от полученных ранений один из подростков скончался на месте.

    И потерпевший, и подозреваемый состояли на учете в ОДН. 16-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление имущественного характера. В настоящее время юноша задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #убийство #иркутск
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