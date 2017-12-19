Подросток убил 15-летнего детдомовца на спортплощадке в Иркутске

Иркутск, 19 декабря. В Иркутске в результате ссоры 16-летний парень убил 15-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра.

Как рассказали в СУ СК по Иркутской области, тело юноши обнаружили на спортплощадке одной из школ. По версии следствия, накануне вечером между двумя несовершеннолетними вспыхнула ссора. В результате поножовщины от полученных ранений один из подростков скончался на месте.

И потерпевший, и подозреваемый состояли на учете в ОДН. 16-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление имущественного характера. В настоящее время юноша задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».