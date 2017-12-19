Главарь «балаханинской» бандгруппы ликвидирован в ходе КТО в Дагестане

Махачкала, 19 декабря. Главарь «балаханинской» бандитской группы ликвидирован в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Об этом сообщили во вторник в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным ведомства, двое боевиков были блокированы в двух километрах от населенного пункта Игали.

Также сообщается, что бандиты были нейтрализованы в ходе кратковременного боя.

«Личность одного из них предварительно установлена — это находившийся в федеральном розыске главарь так называемый балаханинской банды Шарипов, причастный к подрыву кустарного взрывного устройства в Махачкале в 2013 года, в результате чего погибли двое детей, и к другим террористическим преступлениям», — следует из сообщения.

На месте было найдено боевое оружие, боевые припасы и гранаты. В настоящее время устанавливается личность второго ликвидированного боевика.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.