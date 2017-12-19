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Главарь «балаханинской» бандгруппы ликвидирован в ходе КТО в Дагестане
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    Главарь «балаханинской» бандгруппы ликвидирован в ходе КТО в Дагестане

    10:15  19 Декабря 2017  /обновлено: 10:15  19 Декабря 2017
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    Главарь «балаханинской» бандгруппы ликвидирован в ходе КТО в Дагестане

    Махачкала, 19 декабря. Главарь «балаханинской» бандитской группы ликвидирован в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Об этом сообщили во вторник в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

    По данным ведомства, двое боевиков были блокированы в двух километрах от населенного пункта Игали. 

    Также сообщается, что бандиты были нейтрализованы в ходе кратковременного боя.

    «Личность одного из них предварительно установлена — это находившийся в федеральном розыске главарь так называемый балаханинской банды Шарипов, причастный к подрыву кустарного взрывного устройства в Махачкале в 2013 года, в результате чего погибли двое детей, и к другим террористическим преступлениям», — следует из сообщения.

    Главарь «балаханинской» бандгруппы ликвидирован в ходе КТО в Дагестане

    На месте было найдено боевое оружие, боевые припасы и гранаты. В настоящее время устанавливается личность второго ликвидированного боевика.

    Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

    Автор: Дана Балан
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    #боевики #дагестан #нак #кто
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