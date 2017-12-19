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ООН подсчитала количество мигрантов в мире
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    ООН подсчитала количество мигрантов в мире

    10:21  19 Декабря 2017  /обновлено: 10:23  19 Декабря 2017
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    ООН подсчитала количество мигрантов в мире

    Москва, 19 декабря. В ООН подсчитали, что в мире свыше 258 млн человек являются мигрантами, что составляет  3,4% от всего населения планеты. В докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам международной организации отмечается, что число мигрантов продолжает расти. 

    Количество мигрантов с 2000 года в мире увеличилось на 49%, порядка 26 млн мигрантов являются беженцами. Эксперты ООН говорят, что наибольшее число мигрантов — 49,8 млн человек проживают в США. В ФРГ, Саудовской Аравии и РФ находится по 12 млн человек, количество мигрантов в Соединенном Королевстве Великобритания — 9 млн человек, пишет Ura.ru

    В докладе ООН подчеркивается, что по состоянию на 2017 год, 48,4% от числа всех переселенцев являются представительницами женского пола. Большинство мигрантов находятся в трудоспособность возрасте (74%). На первом месте по уровню миграции — Индия, ее выходцы (17 млн человек) проживают в разных странах мира. На втором месте мексиканцы (13 млн), передает «Подмосковье 360». Россия также входит в список с большим числом иммигрантов — порядка 10 млн человек — выходцы из РФ. 

    ООН подсчитала количество мигрантов в мире

    Автор: Ирина Селезнева
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    #мигранты #оон
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