ООН подсчитала количество мигрантов в мире

Москва, 19 декабря. В ООН подсчитали, что в мире свыше 258 млн человек являются мигрантами, что составляет 3,4% от всего населения планеты. В докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам международной организации отмечается, что число мигрантов продолжает расти.

Количество мигрантов с 2000 года в мире увеличилось на 49%, порядка 26 млн мигрантов являются беженцами. Эксперты ООН говорят, что наибольшее число мигрантов — 49,8 млн человек проживают в США. В ФРГ, Саудовской Аравии и РФ находится по 12 млн человек, количество мигрантов в Соединенном Королевстве Великобритания — 9 млн человек, пишет Ura.ru

В докладе ООН подчеркивается, что по состоянию на 2017 год, 48,4% от числа всех переселенцев являются представительницами женского пола. Большинство мигрантов находятся в трудоспособность возрасте (74%). На первом месте по уровню миграции — Индия, ее выходцы (17 млн человек) проживают в разных странах мира. На втором месте мексиканцы (13 млн), передает «Подмосковье 360». Россия также входит в список с большим числом иммигрантов — порядка 10 млн человек — выходцы из РФ.