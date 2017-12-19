Киевский эксперт объяснил, почему украинцам наплевать на возможный крах страны

Киев, 18 декабря. Невротическое состояние украинского общества грозит стране еще большим усилением политического радикализма и регионального сепаратизма, заявил глава Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. По его мнению, люди устали и готовы принять окончательный крах страны, ее полный распад.

По мнению эксперта, это состояние, в отличие от организованного революционного процесса, совершенно неуправляемо и может «свалиться» в неорганизованные местечковые бунты.

«Но самое опасное – это приводит к разрушению и так не устойчивых общественных связей. Грубо говоря, к политическому радикализму и региональному сепаратизму одновременно», — пояснил он.

Общественную обстановку в стране он сравнил с периодом времен развала СССР. По его словам, именно тогда появился новый социо-психологический феномен усталости.

«Подобного рода состояние можно наблюдать сейчас в Украине – равнодушие и готовность принять самые разные варианты изменений», — считает Андрей Ермолаев.

Ранее политолог Михаил Павлив предрек скорую гибель Украины как государства. Это произойдет, если власть не вернет себе «монополию на насилие», заявил он. Кроме того, эксперт отметил, что периодически Киев используют «легитимное насилие», но в итоге это приводит к росту преступности, провокациям со стороны так называемых «патриотов» и «активистов»: власть фактически дает им зеленый свет, и националисты превращаются в еще один источник «легитимного насилия» в стране.