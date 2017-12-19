Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Украина
«Путин бы в бараний рог скрутил»: Саакашвили назвал кумира сотрудников СБУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Путин бы в бараний рог скрутил»: Саакашвили назвал кумира сотрудников СБУ

    10:02  19 Декабря 2017  /обновлено: 10:02  19 Декабря 2017
    7851

    «Путин бы в бараний рог скрутил»: Саакашвили назвал кумира сотрудников СБУ

    Киев, 19 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин является «идеалом» для сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), заявил бывший лидер Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили. 

    По словам одиозного грузинского политика, «сотрудники СБУ восхищаются лидером РФ».

    «Они говорят: «Да Путин бы этих сторонников (Саакашвили — Прим.ред.) в бараний рог скрутил», — заявил в прямом эфире телеканала News One экс-президент Грузии. 

    «Путин бы в бараний рог скрутил»: Саакашвили назвал кумира сотрудников СБУ

    Саакашвили подчеркнул, что сотрудники украинского ведомства считают Путина «идеалом». В то же время в адрес украинского президента Петра Порошенко от украинских силовиков слышны лишь «проклятия», сообщил он.

    «Путин бы в бараний рог скрутил»: Саакашвили назвал кумира сотрудников СБУ

    Напомним, ранее экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области сравнил Порошенко с «пивом» и предупредил о тяжелых последствиях «похмелья» от него.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #украина #порошенко #саакашвили #сбу
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть