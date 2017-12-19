«Путин бы в бараний рог скрутил»: Саакашвили назвал кумира сотрудников СБУ

Киев, 19 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин является «идеалом» для сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), заявил бывший лидер Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили.

По словам одиозного грузинского политика, «сотрудники СБУ восхищаются лидером РФ».

«Они говорят: «Да Путин бы этих сторонников (Саакашвили — Прим.ред.) в бараний рог скрутил», — заявил в прямом эфире телеканала News One экс-президент Грузии.

Саакашвили подчеркнул, что сотрудники украинского ведомства считают Путина «идеалом». В то же время в адрес украинского президента Петра Порошенко от украинских силовиков слышны лишь «проклятия», сообщил он.

Напомним, ранее экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области сравнил Порошенко с «пивом» и предупредил о тяжелых последствиях «похмелья» от него.