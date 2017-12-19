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СК РФ завел три новых уголовных дела об обстрелах в Донбассе
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    СК РФ завел три новых уголовных дела об обстрелах в Донбассе

    9:46  19 Декабря 2017  /обновлено: 9:46  19 Декабря 2017
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    СК РФ завел три новых уголовных дела об обстрелах в Донбассе

    Москва, 18 декабря. Следственный комитет России заявил о возбуждении новых уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны украинскими военными в Донбассе.

    Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, по фактам обстрелов гражданских обстрелов ВСУ гражданских объектов ДНР и ЛНР возбуждены три дела. 

    По данным следствия, в период с 12 по 14 декабря украинские военные, выполняя заведомо преступные приказы Минобороны Украины, вели прицельный артиллерийский обстрел жилых кварталов в городах Докучаевск и Первомайск Донецкой и Луганской народных республик. Огонь был открыт из тяжелых видов вооружения.

    В результате обстрелов пятеро мирных жителей получили ранения, повреждены жилые строения и объекты гражданской инфраструктуры.

    «Украинские военные действовали по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», — подчеркнула Петренко. 

    В настоящее время российские следователи устанавливают все обстоятельства этих преступлений и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #донбасс #новороссия #ск рф
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