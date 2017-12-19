СК РФ завел три новых уголовных дела об обстрелах в Донбассе

Москва, 18 декабря. Следственный комитет России заявил о возбуждении новых уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны украинскими военными в Донбассе.

Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, по фактам обстрелов гражданских обстрелов ВСУ гражданских объектов ДНР и ЛНР возбуждены три дела.

По данным следствия, в период с 12 по 14 декабря украинские военные, выполняя заведомо преступные приказы Минобороны Украины, вели прицельный артиллерийский обстрел жилых кварталов в городах Докучаевск и Первомайск Донецкой и Луганской народных республик. Огонь был открыт из тяжелых видов вооружения.

В результате обстрелов пятеро мирных жителей получили ранения, повреждены жилые строения и объекты гражданской инфраструктуры.

«Украинские военные действовали по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», — подчеркнула Петренко.

В настоящее время российские следователи устанавливают все обстоятельства этих преступлений и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним.

