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Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Россия
Путин поддержал идею патроната над фондом Доктора Лизы
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    Путин поддержал идею патроната над фондом Доктора Лизы

    12:10  19 Декабря 2017
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    Путин поддержал идею патроната над фондом Доктора Лизы

    Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин благожелательно отнесся к идее взять под патронат благотворительный фонд Доктора Лизы, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

    К просьбе главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой Путин отнесся положительно. Глава государства поддержал это предложение.

    «Ни о каких поручениях мне пока не известно,  — цитирует РИА Новости Федотова, — но то, что президент отнесся к этой просьбе благожелательно, было очевидно».

    Напомним, основательница благотворительного фонда Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря прошлого года. Она оказалась одним из пассажиров Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию с гуманитарной миссией и потерпел крушение под Сочи.

    Путин поддержал идею патроната над фондом Доктора Лизы

    Накануне  во время вручения государственных наград за выдающиеся заслуги в области правозащитной и благотворительной деятельности Алексеева попросила Путина взять фонд Доктора Лизы под патронат.

    Автор: Катерина Тимошенская
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