Путин поддержал идею патроната над фондом Доктора Лизы

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин благожелательно отнесся к идее взять под патронат благотворительный фонд Доктора Лизы, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

К просьбе главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой Путин отнесся положительно. Глава государства поддержал это предложение.

«Ни о каких поручениях мне пока не известно, — цитирует РИА Новости Федотова, — но то, что президент отнесся к этой просьбе благожелательно, было очевидно».

Напомним, основательница благотворительного фонда Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря прошлого года. Она оказалась одним из пассажиров Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию с гуманитарной миссией и потерпел крушение под Сочи.

Накануне во время вручения государственных наград за выдающиеся заслуги в области правозащитной и благотворительной деятельности Алексеева попросила Путина взять фонд Доктора Лизы под патронат.