«Карт-бланш на войну»: во Франции назвали Канаду соучастницей преступлений ВСУ в Донбассе

Москва, 19 декабря. Разрешением поставок летального оружия на Украину Канада становится соучастницей преступлений, совершаемых ВСУ в Донбассе, доказывает причастность Запада к конфликту и дает Киеву карт-бланш на развязывание войны в регионе, пишет французское издание AgoraVox.

По мнению автора материала Кристель Неан, данным решением Канада совершает две фатальные ошибки. Во-первых, поставив на Украину летальное оружие, канадцы официально станут соучастниками преступлений против человечности в Донбассе. Во-вторых, западное вмешательство в кризисную ситуацию на восточной границе Украины, о которой не раз говорила РФ, подтверждается.

Более того, как считает Неан, уже одним только разрешением поставок Канада развязывает Киеву руки для начала активных военных действий в Донбассе.

«Уже неважно, начнет ли Канада эти поставки. Украине дан зеленый свет, и война скоро разгорится с новой силой», — прогнозирует Неан.

Автор также напоминает о том, что Оттава участвует в конфликте в Донбассе с 2015 года, отправляя на Украину военных инструкторов, которые учат ВСУ «лучше убивать» жителей Донбасса. Кроме того, Неан полагает, что свое решение Канада приняла по указке США, которые не хотят «пачкать руки» сами и используют для этого своих соседей.

Ранее сообщалось, что 13 декабря Канада внесла Украину в список стран, которым можно поставлять летальное оружие. В то же время в бюджете Пентагона на следующий год выделяется 350 миллионов долларов на поставки вооружения в Киев и подготовку военных.

Напомним, ранее российская сторона также прокомментировала решение Канады и США, предупредив Запад о том, что такие действия приведут к «новым военным авантюрам» со стороны Украины.