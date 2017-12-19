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СМИ сообщают о поломке британского авианосца через две недели после спуска на воду
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    СМИ сообщают о поломке британского авианосца через две недели после спуска на воду

    9:46  19 Декабря 2017  /обновлено: 9:48  19 Декабря 2017
    6097

    СМИ сообщают о поломке британского авианосца через две недели после спуска на воду

    Лондон, 19 декабря. Самый большой авианосец в Великобритании стоимостью 3,1 млрд фунтов Queen Elizabeth дал течь из-за неисправности.

    Как сообщает Daily Mail, неполадка с уплотнением вала произошла спустя пару недель после начала службы авианосца, носящего имя британской королевы Елизаветы I. Сейчас на борт корабля поступает около 200 литров воды в час.

    Ремонт авианосца Королевского военно-морского флота запланирован в ходе стоянки в Портсмуте, и, возможно, его придется проводить в сухом доке.

    Напомним, морское судно строилось с 2009 года и обошлось налогоплательщикам Соединенного Королевства в 3,5 миллиардов фунтов. Корабль назван в честь королевы Елизаветы I.Экипаж авианосца – 700 человек.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #великобритания #вмс #авианосец #поломка
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