СМИ сообщают о поломке британского авианосца через две недели после спуска на воду

Лондон, 19 декабря. Самый большой авианосец в Великобритании стоимостью 3,1 млрд фунтов Queen Elizabeth дал течь из-за неисправности.

Как сообщает Daily Mail, неполадка с уплотнением вала произошла спустя пару недель после начала службы авианосца, носящего имя британской королевы Елизаветы I. Сейчас на борт корабля поступает около 200 литров воды в час.

Ремонт авианосца Королевского военно-морского флота запланирован в ходе стоянки в Портсмуте, и, возможно, его придется проводить в сухом доке.

Напомним, морское судно строилось с 2009 года и обошлось налогоплательщикам Соединенного Королевства в 3,5 миллиардов фунтов. Корабль назван в честь королевы Елизаветы I.Экипаж авианосца – 700 человек.