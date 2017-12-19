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Россия
Власти Крыма перенесут начало эксперимента по курортному сбору
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    Власти Крыма перенесут начало эксперимента по курортному сбору

    9:36  19 Декабря 2017  /обновлено: 9:36  19 Декабря 2017
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    Власти Крыма перенесут начало эксперимента по курортному сбору

    Симферополь, 19 декабря. Власти Крыма намерены перенести начало эксперимента по курортному сбору на 2019 год, сообщил глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

    Эксперимент по курортному сбору должен был начать действовать в Крыму с 1 мая следующего года. Однако власти республики подчеркнули, что намерены перенести его старт на 2019 год, передает «Свободная пресса».

    «Мы сейчас проводим работу и, скорее всего, будем вносить изменения уже в следующем году по отсрочке начала курортного сбора на год», — цитирует РИА Новости Черняка.

    Власти Крыма перенесут начало эксперимента по курортному сбору

    Глава комитета пояснил, что эта отсрочка необходима для того, чтобы регион смог лучше подготовиться к эксперименту. Он пояснил, что могут возникнуть проблемы с образованием очередей из-за трудностей с обработкой информации в отелях

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #туристы #крым #курортный сбор #2019
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