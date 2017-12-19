Власти Крыма перенесут начало эксперимента по курортному сбору

Симферополь, 19 декабря. Власти Крыма намерены перенести начало эксперимента по курортному сбору на 2019 год, сообщил глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Эксперимент по курортному сбору должен был начать действовать в Крыму с 1 мая следующего года. Однако власти республики подчеркнули, что намерены перенести его старт на 2019 год, передает «Свободная пресса».

«Мы сейчас проводим работу и, скорее всего, будем вносить изменения уже в следующем году по отсрочке начала курортного сбора на год», — цитирует РИА Новости Черняка.

Глава комитета пояснил, что эта отсрочка необходима для того, чтобы регион смог лучше подготовиться к эксперименту. Он пояснил, что могут возникнуть проблемы с образованием очередей из-за трудностей с обработкой информации в отелях