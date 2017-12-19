В Госдуме жестко отреагировали на новую Стратегию нацбезопасности США

В тексте новой редакции Стратегии национальной безопасности США, который был обнародован Белым домом, сообщается о том, что Китай и Россия бросают вызов интересам и влиянию Соединенных Штатов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Китай и Россия бросают вызов мощи, влиянию и интересам Америки, пытаются размыть американскую безопасность и процветание», — сообщается в документе.

Кроме того, Вашингтон полагает, что Пекин и Москва разрабатывают передовое оружие и расширяют возможности. Это может угрожать безопасности Соединенных Штатов.

Заметим, что ранее представитель Белого дома сообщил, что стратегия национальной безопасности не предлагает навязывания миру американских представлений об образе жизни и демократии.

Однополярный мир

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН новую редакцию Стратегии национальной безопасности США.

«Новая Стратегия нацбезопасности США, по меньшей мере, вызывает недоумение. Россия сегодня занимает позицию по обеспечению стабильности во всем мире. Это однозначно. Они видят угрозу в нас, потому что американцы не склонны подводить мир к многополярному миру. США изо всех сил пытаются построить однополярный мир. И когда Россия и Китай предпринимают необходимые меры для создания мироустройства с учетом интересов максимального числа государств, существующих на нашей планете, это обескураживает США. Они привыкли быть третейским судьей, навязывая всем свою точку зрения. Это недопустимо.

Во-первых, Россия не оставит без внимания заявление Вашингтона. Во-вторых, сама по себе Стратегия вынуждает говорить о том, что США рассматривают нас как потенциального противника. И, конечно же, мы не будет на это просто так смотреть, будем принимать меры. Действия США и их западных союзников носят агрессивный характер. Соединенные Штаты представляют угрозу всему миру», — пояснил Юрий Швыткин.

Как сообщает «Газета.ru», президент США Дональд Трамп заявил, что США нацелены на мир через силу.