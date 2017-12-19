Порядка 500 сирийских боевиков сложили оружие в Хомсе за последние три месяца

Хмеймим, 19 декабря. Около 500 участников незаконных вооруженных формирований за три месяца сложили оружие и вернулись к мирной жизни в зоне деэскалации «Хомс».

Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Сергей Жмурин. Он добавил, что российские военные координируют процесс нормализации статуса населения, в рамках которого бывшие участники незаконных вооруженных формирований могут вернуться к мирной жизни.

Как ранее писала газета «Известия», согласно указу президента Сирии Башара Асада процесс нормализации статуса может пройти любой житель Сирии, включая тех, кто участвовал в боях на стороне боевиков. В обмен на гарантированную президентом амнистию бывшие боевики обязуются не принимать участия в незаконных вооруженных формированиях. На данный момент в программе уже приняли участие более 20 тысяч сирийцев.