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Политика
Порядка 500 сирийских боевиков сложили оружие в Хомсе за последние три месяца
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    Порядка 500 сирийских боевиков сложили оружие в Хомсе за последние три месяца

    9:13  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:09  19 Декабря 2017
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    Порядка 500 сирийских боевиков сложили оружие в Хомсе за последние три месяца

    Хмеймим, 19 декабря. Около 500 участников незаконных вооруженных формирований за три месяца сложили оружие и вернулись к мирной жизни в зоне деэскалации «Хомс».

    Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Сергей Жмурин. Он добавил, что российские военные координируют процесс нормализации статуса населения, в рамках которого бывшие участники незаконных вооруженных формирований могут вернуться к мирной жизни.

    Как ранее писала газета «Известия», согласно указу президента Сирии Башара Асада процесс нормализации статуса может пройти любой житель Сирии, включая тех, кто участвовал в боях на стороне боевиков. В обмен на гарантированную президентом амнистию бывшие боевики обязуются не принимать участия в незаконных вооруженных формированиях. На данный момент в программе уже приняли участие более 20 тысяч сирийцев.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сирия #боевики
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