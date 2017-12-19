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Политика
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Киев гарантирует безопасность покидающих СЦКК офицеров на линии фронта в Донбассе
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    Киев гарантирует безопасность покидающих СЦКК офицеров на линии фронта в Донбассе

    9:54  19 Декабря 2017  /обновлено: 9:54  19 Декабря 2017
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    Киев гарантирует безопасность покидающих СЦКК офицеров на линии фронта в Донбассе

    Киев, 19 декабря. Киев предоставил гарантии безопасности российских и украинских офицеров, покидающих СЦКК, через линию соприкосновения в Донбассе, заявил руководитель представительства Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов.

    «Украинская сторона предоставила гарантии безопасности для перехода офицеров РФ и ВСУ в СЦКК через линию соприкосновения», — цитирует представителя ДНР РИА Новости.

    Якубов обратил внимание, что месте также работают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

    Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили, что российская сторона прекращает деятельность в рамках Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на линии фронта в Донбассе.

    Киев гарантирует безопасность покидающих СЦКК офицеров на линии фронта в Донбассе

    Отмечается, что 19 декабря российские офицеры в СЦКК намерены покинуть территорию Украины.

    Автор: Катерина Тимошенская
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