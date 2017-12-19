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Сирия: еще 1,5 тыс беженцев вернулись в свои дома в провинции Дейр-эз-Зор
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    Сирия: еще 1,5 тыс беженцев вернулись в свои дома в провинции Дейр-эз-Зор

    9:12  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:30  19 Декабря 2017
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    Сирия: еще 1,5 тыс беженцев вернулись в свои дома в провинции Дейр-эз-Зор

    Москва, 19 декабря. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон во взаимодействии с Комитетом по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор обеспечили возвращение свыше 1,5 тыс. беженцев на северо-востоке Сирии. 

    По имеющимся данным, в минувшие выходные, 16 и 17 декабря, в населенные пункты Сальхиях, Эль-Хусейния, Хатла и Маррат вернулись домой более 1,5 тыс. человек.

    Сирия: еще 1,5 тыс беженцев вернулись в свои дома в провинции Дейр-эз-Зор

    По словам главы штаба ЦПВС полковника Владимира Василевского, все мирные граждане получили гуманитарную помощь, в том числе воду и продукты. Также всем нуждающимся оказана медицинская помощь, сообщает «РИА Новости»

    Ранее сообщалось, что порядка 500 боевиков в Сирии в течении трех месяцев сдались сирийским военным в Хомсе.

    Автор: Дана Балан
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