Сирия: еще 1,5 тыс беженцев вернулись в свои дома в провинции Дейр-эз-Зор

Москва, 19 декабря. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон во взаимодействии с Комитетом по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор обеспечили возвращение свыше 1,5 тыс. беженцев на северо-востоке Сирии.

По имеющимся данным, в минувшие выходные, 16 и 17 декабря, в населенные пункты Сальхиях, Эль-Хусейния, Хатла и Маррат вернулись домой более 1,5 тыс. человек.

По словам главы штаба ЦПВС полковника Владимира Василевского, все мирные граждане получили гуманитарную помощь, в том числе воду и продукты. Также всем нуждающимся оказана медицинская помощь, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что порядка 500 боевиков в Сирии в течении трех месяцев сдались сирийским военным в Хомсе.