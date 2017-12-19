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Российский Центр примирения продолжает налаживать мирную жизнь в Сирии
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    Российский Центр примирения продолжает налаживать мирную жизнь в Сирии

    9:18  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:06  19 Декабря 2017
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    Российский Центр примирения продолжает налаживать мирную жизнь в Сирии

    Хмеймим, 19 декабря. После вывода значительной части контингента в Сирии российские военные из Центра по примирению враждующих сторон продолжают свою работу, направленную на установление мирной жизни в САР.

    Об этом сообщил во вторник руководитель ЦПВС в Сирии генерал-майор Сергей Жмурин. По его словам, после решения президента о выводе значительной части контингента задачи по примирению выходят на первый план, и сегодня работа Центра особенно важна.

    «Когда верховный главнокомандующий объявил о том, что в целом война в Сирии завершена, было особо подчеркнуто, что в период постконфликтного урегулирования как никогда усиливается роль Центра по примирению враждующих сторон», — приводит слова Жмурина РИА Новости.

    Как рассказал Жмурин, сейчас ЦПВС включает в себя пункт управления на авиабазе Хмеймим (Латакия), отделения в Алеппо, Хомсе, на базе Международного противоминного центра, в Восточной Гуте, в Дамаске и в Афринской зоне.

    Российский Центр примирения продолжает налаживать мирную жизнь в Сирии

    Среди задач Центра – планирование и оказание гуманитарной помощи сирийскому населению, организация работы по восстановлению инфраструктуры в САР, помощь в возвращении беженцам и посредничество в интеграции в мирную жизнь боевиков, сложивших оружие.

    Напомним, 11 декабря президент РФ отдал приказ начать вывод значительной части российского контингента из Сирии, отметив, что военнослужащие РФ блестяще справились с поставленными перед ними задачами.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #цпвс
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