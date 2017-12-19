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Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Новороссия
Басурин объяснил, почему российские наблюдатели не смогли покинуть Донбасс
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    Басурин объяснил, почему российские наблюдатели не смогли покинуть Донбасс

    9:16  19 Декабря 2017  /обновлено: 9:16  19 Декабря 2017
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    Басурин отреагировал на обвинения Киева в задержке российских наблюдателей в Донбассе

    Киев обвинил ДНР в обстреле Новолуганского, как сообщает пресс-служба так называемой АТО, из-за обстрела российские военные не смогли покинуть Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    «При этом стоит отметить, что в это же время должен был начаться переход линии разграничения офицерами российской стороны СЦКК через КПВВ «Майорск», который находится недалеко от района обстрела», — говорится в сообщении.

    Предполагается, что российские войска покинут СЦКК сегодня, 19 декабря. Стоит отметить, что представитель народной республики Руслан Якубов говорил о том, что вывод офицеров РФ затягивается из-за того, что украинские военные не смогли обеспечить СЦКК транспортом.

    Эдуард Басурин, заместитель министра обороны ДНР, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отреагировал на обвинения Киева.

    «Украинская сторона регулярно обвиняет нас в обстрелах бездоказательно. Не берусь утверждать, какие обвинения прозвучали в этот раз, из каких видов вооружения велся «обстрел», но бездоказательные обвинения звучат регулярно. Что касается вывода российских солдат из СЦКК, им не был предоставлен украинской стороной транспорт, который должен был доставить их в штаб в Соледаре, и Киев использовал этот повод для очередных обвинений в обстрелах», — заявил Басурин.

    Басурин отреагировал на обвинения Киева в задержке российских наблюдателей в Донбассе

    Что касается возможной эскалации вооруженного противостояния в Донбассе в связи в выводом офицеров из СЦКК, Басурин воздержался от прогнозов.

    «Говорить что-то однозначное пока преждевременно, ближайшие дни все покажут. Но позавчера был очередной обстрел Горловки», — сказал заместитель министра обороны ДНР.

    Ранее стало известно, что Россия прекращает на территории Донбасса деятельность в рамках Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон. Как сообщал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, это связано с позицией Украины, которая «сознательно создавала для входящих в его состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей». 

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с ФАН высказал предположение, что украинский лидер Петр Порошенко, возможно, планирует зачистить Донбасс.

    Автор: Михаил Блинов
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